¿Habrá otra? Esto se sabe de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’

Así luce por dentro la nueva casa (Martín Mariscal/Infobae)

La Casa de los Famosos México 2024 ha sido todo un éxito y se consolidó como uno de los reality shows más populares en la televisión mexicana. La segunda temporada mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos, especialmente por las intensas polémicas y enfrentamientos entre los habitantes de los equipos “Tierra” y “Mar”.

A pesar de que la segunda edición del programa concluyó recientemente tras 71 días de competencia, muchos fanáticos ya se preguntan si habrá una tercera temporada y quiénes podrían ser los próximos participantes.

Si bien, en redes sociales existen varias afirmaciones y rumores sobre la continuidad del reality, la realidad es que el tema aún se encuentra un poco en el aire.

(Captura de pantalla YouTube El 5)

El domingo por la noche, durante la gran final y la post-gala del programa, en la que se reunieron todos los finalistas y eliminados, no se hizo ningún anuncio oficial sobre la continuación del reality. Esto ha dejado a los seguidores con la duda sobre el futuro de La Casa de los Famosos México.

Aunque todavía no hay una confirmación oficial, en redes sociales ya circula una lista con los nombres de los posibles participantes de una eventual tercera temporada. No obstante, esta lista ha sido recibida con escepticismo por parte de los internautas, quienes consideran que los nombres filtrados no son creíbles.

A pesar de los rumores, habrá que esperar unos meses para saber si se confirma una nueva entrega y quiénes serán los elegidos para entrar en la casa más famosa de México.

¿Televisa ya no tiene los derechos?

Televisa planea demandar a Endemol por caso Adrián Marcelo. | Portada: Luis Angel H Mora, Infobae México.

Otra cuestión importante a tener en cuenta es que, debido a los recientes incidentes en la segunda temporada, como la polémica salida de Adrián Marcelo, se ha generado incertidumbre sobre el futuro del programa.

Según algunas fuentes, Televisa y Endemol, la productora del reality, habrían tenido desacuerdos por el manejo de la situación, lo que ha llevado a especulaciones de que Televisa podría perder los derechos de transmisión en México si no logran resolver sus diferencias.

Esta disputa ha puesto en duda la posibilidad de que el reality continúe en la televisora para una tercera temporada, abriendo la posibilidad de que otra empresa adquiera los derechos del exitoso formato.

La polémica con Adrián Marcelo y su impacto en el programa, así como la pérdida de patrocinadores durante la segunda temporada, han puesto en jaque la relación entre Televisa y Endemol. Hasta el momento, no se ha hecho ningún anuncio oficial sobre si el reality continuará o si Televisa mantendrá los derechos del show.

Mientras tanto, los seguidores del programa deberán ser pacientes y esperar un poco más para conocer si La Casa de los Famosos México regresará con una tercera temporada y si lo hará en la misma televisora.