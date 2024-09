Así es el reloj que AMLO rifará entre los reporteros en su última “Mañanera”

El mandatario aclaró cuál es el precio de su reloj | Foto: Gobierno de México

El próximo lunes 30 de septiembre, se llevará a cabo la última conferencia de prensa mañanera encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). El aún mandatario nacional dio a conocer que en ella habrá “bailongo y tamales”, y además, rifará su reloj entre los reporteros que día con día asistieron a sus “mañaneras”.

El pasado viernes, López Obrador dio a conocer que tiene planeado un convivio con los medios de comunicación el próximo lunes 30 de septiembre, el último día de su gobierno, antes de la toma de posesión de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, el martes 1 de octubre.

AMLO aprovechó el viernes para criticar una nota falsa, en la que se señaló que utiliza un reloj de alta gama de más de 100 mil pesos, algo que desmintió, ya que, aclaró, su valor real es de entre 2 mil y 2 mil 500 pesos.

Sin embargo, admitió que se pudo haber confundido el autor de la nota, pues su reloj es similar a uno de una famosa marca suiza, que tiene un precio de 120 mil pesos. “Este reloj vale 2 mil pesos y es el que he tenido siempre, pero hay uno así parecido, pero sí es de una marca de esas machuchonas y me sacan a mí. (…) Yo no uso esa marca”, dijo López Obrador.

AMLO recordó que en su última mañanera rifará un reloj entre los reporteros. (Gobierno de México)

Además, AMLO dio a conocer que, como parte de su despedida, rifará su reloj entre los periodistas que de lunes a viernes madrugaron para asistir a su conferencia. “Ya también tomé una decisión para ustedes porque tengo otro (reloj) no tan bueno como este, tengo otro. Lo vamos a rifar aquí entre ustedes el último día, si me lo aceptan”, señaló ante los medios de comunicación.

Explicó que, para la rifa, todos los reporteros que han estado en sus mañaneras tomarán un número para participar y tener la oportunidad de ganarlo, aunque dijo que la única condición para concursar es que hayan estado desde el principio de su sexenio en las conferencias matutinas.

El reloj no lo compró él, pues, dijo fue regalo de un amigo muy cercano, que adquirió en San Francisco y es de la marca Momentum.