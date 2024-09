Mariana Echeverría expone al programa ‘Cuéntamelo Ya!’ tras polémica entrevista: “Me dieron una puñalada por la espalda”

Mariana Echeverría vuelve a ser 'humillada' en televisión nacional pero ahora en Cuéntamelo Ya (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Mariana Echeverría, cuarta eliminada de ‘La Casa de los Famosos México 2024′, reaccionó a las acusaciones, señalamientos y críticas que circulan en su contra por las polémicas que protagonizó en el reality show. No solo aseguró que ya se disculpó con las personas que lastimó de alguna manera, también destapó información sobre lo que sucedió detrás de las entrevistas que concedió para ‘Hoy’ y ‘Cuéntamelo ya!’.

Tras asegurar que la productora Andrea Rodríguez (’Hoy’) la insultó en el foro, contó que el el productor Nino Canún (’Cuéntamelo Ya!’) le dio una estocada por la espalda, pues le prometió que las conductoras del programa no la atacarían, pero resultó todo lo contrario.

Asegura que ya abrió la caja de comentarios Crédito: X

“Voy a Cuéntamelo ya, programa donde llevo 15 años yendo, donde 15 años he estado ahí, donde una conductora falta y yo ahí voy, todo. Llego y Nino Canún me dice que ahí no me va a pasar lo que me pasó en ‘Hoy’, que ahí me van a tratar super bien, que voy a contestar las preguntas que yo quiera, que yo me sienta cómoda, que voy a pasar un momento agradable”, contó en Instagram.

Sin embargo, se llevó una gran sorpresa cuando se enfrentó a una compilación de videos, supuestamente sacados de contexto, que deñarían su imagen. Entre estos se encontraban las declaraciones que Raúl Magaña, Faisy y Tania Riquenes lanzaron en su contra por su presunto comportamiento en el ámbito laboral.

La ex habitante denuncia bullyng y amenazas por su papel en La Casa de los Famosos México Crédito: X/ Mariana Echeverría

“Sin dejarme hablar, a penas voy a comenzar a hablar o decir y ya me están sacando videos de personas que hace 20 años no veo y que tuvieron 20 años para decirme las cosas o ‘sacarlo a la luz’, porque ni siquiera hay pruebas, ni siquiera hay nada, ha inventarme cosas, entonces, cuando termino ya ni siquiera me dejan hablar y me llevan unos mangos”, continuó.

Fue por esa razón que salió enojada de las instalaciones del programa y le reclamó al productor: “Me acabas de dar una puñalada por la espalda. Me acabas de decir que yo me sienta cómoda’ y Nino se justificó diciendo que había sido problema de edición”.

Finalmente, confesó que dos conductoras de ‘Cuéntamelo Ya!’ sí le ofrecieron una disculpa por lo sucedido:

“Cynthia Urías y Sofía Escobosa me escribieron para pedirme perdón de las cosas que se habían dicho, que ellas ni siquiera estaban enteradas que iba a pasar y entonces por segunda vez tuve humillación a nivel nacional y me lo aguante”.