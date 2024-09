Qué le pasa a tu cuerpo si tomas colágeno

El colágeno, una proteína esencial en el cuerpo humano y ha sido objeto de numerosos estudios que destacan sus beneficios potenciales. (Imagen ilustrativa Infobae)

El colágeno es una proteína esencial del cuerpo humano y ha sido objeto de numerosos estudios que destacan sus beneficios potenciales. Dentro de los principales beneficios se encuentran la salud de la piel, las articulaciones y los huesos.

A medida que envejecemos, la producción de colágeno disminuye de manera natural, lo que puede llevar a diversos problemas de salud. Sin embargo, la suplementación con colágeno ha mostrado resultados prometedores en varios aspectos.

La ingesta de este tipo de productos de manera “artificial” como proteínas, cápsulas y demás no marca un riesgo para la salud o afectaciones en el cuerpo. Sin embargo, pese a que no se ha comprobado algún efecto negativo, hay algunas desventajas (estas no se generan en todas las personas) de incorporarlo a tu dieta como: mal sabor en la boca, acidez estomacal y sensación de llenura. Para evitar eso, hay alimentos y productos naturales con una alta concentración de colágeno.

La ingesta de este tipo de productos de manera “artificial” como proteínas, cápsulas y demás no marca un riesgo para la salud o tu cuerpo/Shutterstock. No use without permission.

Estos son los cinco beneficios que tendrá tu cuerpo si tomas colágeno

Existen algunos efectos secundarios que puedes llegar a percibir si consumes algún producto con colágeno como acidez estomacal y sensación de llenura. No obstante, los beneficios que trae a tu cuerpo son demasiados. Los 5 aportes más importantes por los que tienes que ingerir esta proteína son:

Salud de la piel: La disminución de colágeno en el cuerpo con la edad, después de los 25 años, puede causar resequedad y arrugas en la piel. Estudios han demostrado que los suplementos de colágeno pueden mejorar la elasticidad, la hidratación de la piel, reducción significativa en la resequedad y un aumento en la elasticidad de la piel.

Estos efectos se atribuyen a la capacidad del colágeno para estimular la producción de colágeno propio del cuerpo y otras proteínas estructurales como la elastina y la fibrilina.

Dolor articular: El colágeno es crucial para mantener la integridad del cartílago en las articulaciones. La disminución de esta proteína puede aumentar el riesgo de osteoartritis. Investigaciones han mostrado que los suplementos de colágeno pueden aliviar los síntomas de la osteoartritis y reducir el dolor articular.

Previene pérdida ósea: Los huesos están compuestos principalmente de colágeno, lo que les proporciona estructura y fuerza. La pérdida de colágeno puede llevar a una disminución de la masa ósea y prevenir enfermedades como la osteoporosis. Se ha indicado que los suplementos de colágeno pueden inhibir la descomposición ósea.

El colágeno también es importante para la masa muscular/ Foto: Christin Klose/dpa

Masa muscular: El colágeno también es importante para la masa muscular. Estudios sugieren que los suplementos de colágeno pueden ayudar a aumentar la masa muscular en personas con sarcopenia, una condición que se caracteriza por la pérdida de masa muscular relacionada con la edad.

Salud del corazón: El colágeno proporciona estructura a las arterias. La falta de colágeno puede hacer que las arterias se vuelvan frágiles, lo que puede llevar a enfermedades como la aterosclerosis.

Hay otros beneficios en la salud de las personas que se asocian al consumo de colágeno. Sin embargo, los enlistados previamente demuestran que es necesario seguir consumiendo productos que suplan la producción natural de esta proteína en el cuerpo.