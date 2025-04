¿Con lo que le pagó Adrián Marcelo? Mamá de Gala Montes se somete a tratamiento para “rejuvenecer”

Crista Montes opta por estimuladores cutáneos como alternativa a la cirugía estética para rejuvenecer su piel de manera natural (Captura de pantalla)

Crista Montes, madre de la actriz Gala Montes, ha decidido explorar nuevas alternativas en el mundo de los tratamientos estéticos.

Según informó la revista TVNotas, la también influencer se sometió recientemente a un procedimiento conocido como estimuladores cutáneos, una técnica que ha ganado popularidad entre celebridades internacionales como Lindsay Lohan.

Este tratamiento, que busca rejuvenecer la piel de manera natural, se presenta como una opción menos invasiva frente a las cirugías tradicionales.

De acuerdo con el medio, el procedimiento fue realizado por el doctor Gama Román, quien explicó que los estimuladores cutáneos funcionan mediante la estimulación de fibroblastos, células responsables de la producción de colágeno y elastina.

Estos componentes son esenciales para mantener la firmeza y elasticidad de la piel, pero su producción disminuye con el paso del tiempo, lo que provoca la aparición de arrugas y flacidez.

Este tratamiento, que se aplica con una microcánula, no requiere cortes ni suturas, lo que lo convierte en una opción mínimamente invasiva para personas de entre 30 y 70 años.

El doctor Gama Román realiza el tratamiento de estimuladores cutáneos, resaltando su capacidad para estimular colágeno y elastina (Recorte)

Una alternativa a la cirugía estética

En declaraciones recogidas por TVNotas, Crista Montes expresó su entusiasmo por probar este tipo de procedimientos.

Aunque tenía en mente someterse a una cirugía, decidió primero experimentar con los estimuladores cutáneos para evaluar sus resultados.

“Se siente padre, no duele y, bueno, me va a rejuvenecer. El doctor Gama me invitó y me parece muy bien porque, en efecto, ando pensando en hacerme otra cirugía y me propuso lo de los estimuladores de colágeno”, afirmó Montes.

La influencer también destacó que, si este tratamiento logra los resultados esperados, podría evitar pasar por el quirófano.

“Todo lo que se trate de rejuvenecer, yo me lo pongo”, aseguró, dejando claro su disposición a probar cualquier técnica que le permita mejorar la apariencia de su piel.

Montes expresa entusiasmo por este innovador procedimiento y considera evitar el quirófano si los resultados son efectivos (Recorte)

¿Dolor? No es un problema para Crista Montes

Montes también habló sobre su experiencia durante el procedimiento, asegurando que no sintió molestias significativas. Aunque reconoció que algunos tratamientos estéticos pueden ser dolorosos, afirmó que este no fue el caso. “El dolor no me hizo ni cosquillas”, comentó, subrayando que el proceso fue cómodo y satisfactorio.

Reflexiones sobre la edad y los tratamientos estéticos

A pesar de su interés por mantener una apariencia juvenil, Crista Montes aseguró que no teme al envejecimiento. Sin embargo, considera que los tratamientos estéticos pueden ser una herramienta útil para mejorar la apariencia de manera natural y en el momento adecuado.

“Tampoco (tiene miedo a envejecer), pero yo creo que las cirugías plásticas sí están para mejorarte y a cierta edad. A cierta edad, no a las chavitas, pues están para hacerte una que otra ¡no a los 25!”, declaró.

Crista reflexiona sobre la importancia de los tratamientos estéticos según la edad y las necesidades individuales (Instagram/@sargentomatute)

“Mucha gente, a veces lo hacen muy jóvenes, a veces muy grandes. De pronto, yo creo que es para corregirte un poquito si ya estás vieja o si te amerita una que otra. No, no, 85, no, o sea, no se trata de desfigurar”, concluyó.

Tras darse a conocer la intervención a la que se sometió Crista Montes, los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperan y no faltaron quienes aseguraron que invirtió parte de la cantidad que le pagó Adrián Marcelo en someterse al procedimiento estético que la tiene “tan contenta”, aunque otros aseguran que no le costó ni un peso, pues se habría tratado de un convenio comercial con el doctor.