Metro CDMX, Metrobús y Central de Abasto, entre los nombramientos pendientes de Clara Brugada

Brugada dijo que equipo será paritario y que gobernará para "todas, todos y todes". (Infobae México/Jesús Avilés)

Clara Brugada Molina asumirá la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México el próximo sábado 5 de octubre en la sede del Congreso de la CDMX, en una ceremonia en la que se prevé esté acompañada por los integrantes de su gabinete legal, sin embargo, a muchos llama la atención que aún no haya revelado quiénes ocuparán puestos estratégicos para la ciudad, como la dirección del Metro, Metrobús y otros puestos en la administración.

La ex alcaldesa de Iztapalapa ratificó en el cargo a Pablo Vázquez Camacho, quien se mantendrá al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), no obstante, hasta este 25 de septiembre no ha confirmado si hará lo mismo con otros funcionarios que actualmente ocupan posiciones relevantes.

Así, Brugada todavía tiene pendientes nombramientos clave como la designación de titulares en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, actualmente a cargo de Guillermo Calderón; la Dirección del Sistema de Transportes Eléctricos que opera trolebuses, Tren Ligero y Cablebús, encabezada, hasta hoy, por Martín López Delgado; la Dirección del Metrobús, coordinada por María del Rosario Escorcia.

El gabinete ampliado también incluirá nombramientos en la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), la Dirección del Heroico Cuerpo de Bomberos, la Coordinación del Fideicomiso Central de Abasto (FICEDA).

El STC Metro aumentó el número de trenes que da servicio en la Línea 1 (X/ @GCalderon_Metro)

Clara Brugada Molina tampoco ha confirmado si se mantendrá la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), organismo creado por Claudia Sheinbaum Pardo cuando fue jefa de gobierno y clave durante la modernización y digitalización de trámites en la ciudad.

Así quedó integrado el gabinete legal de Clara Brugada

Clara Brugada presentó el lunes 19 de agosto el gabinete que la acompañará durante su administración.

“Seremos un gobierno de territorio, siempre cercano y atendiendo al pueblo como se merece”. Además, subrayó que todas las secretarías tendrán una perspectiva feminista y que se trabajará de manera abierta y honesta.

La jefa de Gobierno electa llamó a que, en este mes del Orgullo LGBT , se luche contra la discriminación. Crédito: Facebook Clara Brugada

Entre los nombramientos más destacados se encuentran Alejandra Frausto Guerrero como titular de la Secretaría de Turismo, Araceli Damián González en la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social, y Nadine Gasman Zylbermann al frente de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Cultura estará a cargo de Ana Francis Mor, mientras que Julia Álvarez Icaza Ramírez liderará la Secretaría de Medio Ambiente.

Brugada también anunció la creación de tres nuevas dependencias: la Secretaría de Atención Ciudadana, que será dirigida por Tomás Pliego Calvo; la Secretaría de Vivienda, a cargo de Inti Muñoz Santini; y la Secretaría de Agua y de Gestión Sustentable, encabezada por Mario Esparza Hernández. Estas nuevas secretarías requerirán reformas legales que serán presentadas próximamente.

En el ámbito de la seguridad, Pablo Vázquez Camacho será el responsable de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mientras que César Cravioto Romero asumirá la Secretaría de Gobierno. La Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología estará bajo la dirección de Pablo Yanes Rizo.

Otros nombramientos incluyen a Inés González Nicolás en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, Nelly Juárez Audelo en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, y Manola Zabalza Aldama en la Secretaría de Desarrollo Económico. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales será dirigida por Eréndira Cruzvillegas Fuentes, y la Secretaría de las Mujeres por Daptnhe Cuevas Ortiz.

Alejandro Encinas Rodríguez estará al frente de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial y de Metrópolis, anteriormente conocida como Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Raúl Basulto Luviano dirigirá la Secretaría de Obras y Servicios, y Héctor Ulises García Nieto la Secretaría de Movilidad.

Brugada enfatizó que este equipo de hombres y mujeres trabajará para que la Ciudad de México sea un gobierno para todas, todos y todes, con una fuerte vocación de servicio y cercanía con la ciudadanía.