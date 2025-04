Exhiben supuesto audio de Maryfer Centeno ofreciendo dinero a periodistas: “Que quede entre nosotros”

En medio de su batalla legal contra el youtuber Mr. Doctor, la revista TVNotas informó de la desaparición de la celebridad de internet. (@DianaLuzva / X)

Maryfer Centeno, grafóloga y figura recurrente en medios de comunicación, se ha convertido en el centro de un nuevo escándalo mediático tras la publicación de un presunto audio que podría poner en jaque su credibilidad profesional.

La grabación fue difundida por el periodista Arturo Gallegos en su canal de YouTube, donde expuso un fragmento de una conversación privada en la que, asegura, Centeno intentó ofrecerle dinero a cambio de un trato confidencial.

En el clip, que ya circula ampliamente en redes sociales, se escucha claramente una voz que correspondería a Centeno ofrecer una remuneración económica.

“Dime y esto que quede entre nosotros, si te gustaría algún tipo de remuneración económica”, se escucha en el audio.

Gallegos aclaró que cuenta con una versión más extensa de la grabación, pero eligió compartir solo el fragmento que consideró más delicado.

“Esa es la parte que les puedo presentar, es la parte importante. Obviamente la llamada es muchísimo más larga, pero pues como dice ella: para que ustedes mismos no crean todo lo que ven y lo que escuchan. De frente te dicen una cosa y por detrás te dicen otra”, dijo el periodista.

De acuerdo con Gallegos, la intención detrás de este ofrecimiento era mantener en privado ciertos temas relacionados con la grafóloga. Sin embargo, asegura que al rechazar la propuesta, la actitud de Centeno cambió drásticamente. Aseguró que después del rechazo, la especialista en grafología lanzó amenazas en su contra.

El periodista también relató un poco de contexto de la llamada. Aclaró cuáles eran los motivos por los que mantenía una conversación con ella por teléfono.

“Les quiero recordar que esta llamada es de día, que mientras a mí me decía eso en privado, a Michelle Rubalcava le había dicho y le había comentado que yo me le quise subir al carro y que a mí me iba a denunciar. Así es como se maneja ella”, contó.

Para Gallegos, este tipo de comportamiento revela una contradicción preocupante entre el discurso público de Centeno y su actuar en privado. “Sus declaraciones privadas contrastan con las posturas que ella ha expresado públicamente”, afirmó.

La controversia llega en un momento especialmente delicado para Centeno, quien recientemente anunció su incursión en el mundo del stand up comedy. Este giro artístico podría representar una renovación en su carrera, pero el escándalo actual podría entorpecer la recepción de su nueva faceta. La imagen pública de Centeno, construida en gran parte sobre la percepción de ser una analista confiable y ética, podría verse gravemente afectada.

Aunque no es la primera vez que Maryfer Centeno es objeto de señalamientos, el tono de este nuevo episodio parece haber generado nuevas preguntas en el público.