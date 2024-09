Hay “guerra cibernética” en Sinaloa: Chapitos y Mayitos se acusan de levantar gente inocente

La guerra por el poder del Cártel de Sinaloa ya habría empezado. (Anayeli Tapia/Infobae)

Después de dos semanas de enfrentamientos, Chapitos y Mayitos se acusan mutuamente de recibir ayuda de las autoridades locales y federales; además, señalan el inicio de una “guerra cibernética” con imágenes explícitas sobre la violencia que ya inundan las redes sociales.

La guerra por el control del Cártel de Sinaloa ya cumplió 17 días en los que 77 personas (al corte del 24 de septiembre) han sido asesinadas en la entidad, la mayoría de ellas en Culiacán, con signos de tortura y los símbolos distintivos de ambos bandos: Sombreros y Pizzas.

A esa violencia se suman los operativos de las Fuerzas Armadas y los enfrentamientos en los que se han visto involucradas, tal como el ocurrido el pasado sábado en la zona de Tres Ríos (norte de Culiacán), en el que presuntamente se encontraba Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias ‘El 27′, quien logró escapar.

Justo en esa zona, esta mañana apareció una narcomanta en la que se señalan al general de la Novena Zona Militar, Porfirio Fuentes Vélez, y al coordinador estatal de la Guardia Nacional, Héctor Jiménez Aldana, de permitir que los agentes a su cargo “desaparezcan personas” utilizando patrullas oficiales a las que “tapan sus números oficiales” durante los falsos operativos.

En respuesta a los señalamientos, el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya pidió pruebas y, en caso de haberlas, presentar las denuncias correspondientes; agregó que no saben quien colocó las narcomantas, sin embargo, en redes sociales fueron atribuidas a la facción de Los Chapitos.

Guerra en el Cártel de Sinaloa Crédito:@WarZoneArch

Fluyen audios y videos de Chapitos y Mayitos

En los últimos días circuló en redes sociales el interrogatorio que presuntos integrantes de Los Chapitos realizan a un joven que se identifica como Eredier Martínez Rodríguez y quien dice pertenecer a la facción de Ismael Zambada Sicairos (Mayito Flaco) y que llegó desde Durango por órdenes de un hijo de José Luis Cabrera Sarabia a quien identificó como “El Becerro”.

Durante su interrogatorio, el joven pidió al Mayito Flaco no ser “c*lero”, no mandar a menores de edad (él dijo tener 17 años) y afirmó que son Los Mayitos y no Los Chapitos quienes andan “levantando” gente en Culiacán. Su cuerpo fue encontrado la mañana de este miércoles en una carretera al sur de la ciudad.

En respuesta al video que circula en redes sociales, el grupo de Los Mayitos difundieron un audio en el que señalan al ‘Gavilan’ un pistolero de Los Chapitos de estar detrás de la “guerra cibernética”.

Mayitos responden a video de la Chapiza Crédito: @redes

“Tu ‘Gavilán’ dijiste que no querías guerra cibernética y es lo primero que están haciendo (...) Nosotros no levantamos gente inocente para grabarla y que digan mentira de los patrones como lo están haciendo ustedes en Culiacán (...) La gente inocente no tiene la culpa de las pendej*das que ustedes hicieron con El Señor del Sombrero”.

Circulan también otros audios en los que presuntos integrantes de La Mayiza señalan a pistoleros de Los Chapitos -’El Piyi’ y ‘El 27′- de querer traicionar a Iván Archivaldo Guzmán Salazar; además, se tienen los registros de las imágenes de 10 personas ejecutadas en la entrada sur de Culiacán a quienes les colocaron sombreros con las letras MZ (Mayo Zambada) sobre sus cabezas, con la intención de vincularlos con la facción del ‘Señor del Sombrero’.

También se suman imágenes de sicarios colgadas en redes sociales, donde se les aprecia fuertemente armados y a bordo de camionetas blindadas mientras patrullan las carreteras y calles de Sinaloa desde que la guerra se desató el pasado 9 de septiembre por la presunta traición de Joaquín Guzmán López a Ismael El Mayo Zambada.