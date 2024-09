Esto pensaba Paul Stanley de Mario Bezares antes de su reencuentro y de dejar todo atrás

Paul Stanley y Mario Bezares se reencontraron (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Paul Stanley tenía tan solo 14 años cuando Paco Stanley, su padre y famoso comediante, murió asesinado a las afueras de El Charco de las Ranas, en un ataque que hasta el día de hoy está rodeado de misterio y controversia. Por supuesto, el ahora conductor de Hoy ha tenido que atravesar el dolor de esta pérdida durante toda su vida.

Los fans de La Casa de los Famosos México se sorprendieron la noche del miércoles cuando Paul Stanley, quien participó en la primera temporada, entró a la casa durante una dinámica de congelados, como ya lo han hecho otras personas cercanas a los habitantes.

El ingreso del conductor fue ampliamente comentado en redes sociales debido a la historia que tiene con Mario Bezares, quien fuera el mejor amigo de su padre y también uno de los principales sospechosos de su asesinato.

Paul Stanley saludó a cada uno de los integrantes del cuarto Mar y dejó a Mayito para el final. Entre lágrimas, el hijo de Paco Stanley le dijo:

“Primero que nada estoy aquí porque yo lo decidí, ha pasado mucho tiempo, ha sido todo muy difícil para todos nosotros. Y yo solo quiero decirte que estoy en paz contigo... y yo ya solté porque tengo la cosa más hermosa en mi vida que es mi hija... Y quiero una nueva vida, dejar todo atrás. Te deseo lo mejor a ti y a tu familia y bendiciones. Felicidades lo hiciste muy bien”.

El conductor de 'Hoy' entró a LCDLFM para hacer las paces Credito:YT: El 5

Por supuesto, a pesar de estar “congelado”, Mario Bezares no fue indiferente ni a la presencia de Paul ni a lo que le dijo, y aunque no movió un músculo, se puso a llorar. En cuando terminó la dinámica y estuvieron nuevamente solos en la casa, el equipo Mar entero le dio apoyo emocional.

El pasado de Paul Stanley y Mario Bezares

El hijo de Paco Stanley ha contado en más de una ocasión que Mario Bezares es una figura no precisamente positiva en su vida, pese a haber sido en vida el mejor amigo de su papá. Y es que más allá de culparlo por el crimen, Paul tenía otro tipo de resentimiento.

En entrevista con Adela Micha, por ejemplo, el conductor de Hoy confesó que su resentimiento a Bezares venía de aquel día cuando se celebró el funeral de su padre. Siendo un adolescente, Paul buscó el apoyo de una persona cercana a su papá, y se acercó a Bezares.

Mario Bezares fue consolado por el resto de los habitantes de LCDLFM, luego de su encuentro con Paul Stanley. (El 5 / YouTube)

Mario habría externado su cariño y le habría entregado una nota con un número telefónico anotado, como muestra de que estaría para él; sin embargo, según las propias palabras de Paul, se trataba de un número falso.

“Lo tenía en otro concepto, pero en el velorio de mi jefe me dijo: ‘Lo que necesites’ y me dio un teléfono falso. Ya nunca supe nada de él”, contó Stanley.

Tiempo después de las declaraciones de Paul, Bezares se defendió también en el programa de Adela Micha y explicó que, contrario a lo que se creía, no era un número falso, sino que tras el funeral fue aprehendido y, por ende, no tuvo más su celular.

No obstante, no hubo nunca otra interacción entre ellos. Cuando se confirmó a Mario Bezares para la segunda temporada de La Casa de los Famosos México y visitó el foro de Hoy como parte de la promoción, Paul Stanley no estuvo presente, y según algunos periodistas, se hizo todo lo posible para que no coincidieran.