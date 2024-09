Encuentran partes del vehículo donde viajaban dos policías estatales desaparecidos en Baja California

Los restos estaban semienterrados (Especial)

Los policías estatales de Baja California José Gabriel Morales Meza y Yair Radilla Flores no han sido localizados, no se conoce su paradero desde el pasado 21 de septiembre, tras su no localización las autoridades de la entidad realizaron un cateo en un inmueble ubicado en el tramo carretero La Paz - Ciudad Constitución, sirio donde fueron hallados restos del vehículo en el que viajaban los uniformados.

Si bien las acciones de búsqueda fueron realizadas durante la noche del martes 24 de septiembre fue un día después que la Procuraduría General de Justicia de la entidad informó sobre los hallazgos en el sitio mencionado.

En el inmueble fueron entradas algunas partes del automóvil en el que iban los uniformados la última vez que fueron vistos, sin embargo, la Procuraduría informó que los agentes de 30 años que laboraban en el municipio de Comondú de edad no han sido ubicados.

Ficha de búsqueda de los policías (SSP Baja California)

Los reportes indican que la última vez que los uniformados fueron vistos fue cuando viajaban en una camioneta blanca Honda Ridgeline sin placas en Ciudad Constitución.

Por el momento, peritos y especialistas en criminalística realizan el procesamiento del lugar donde fueron hallados los restos del vehículo, mientras las labores de búsqueda de los miembros de la Policía Estatal Preventiva continúan. En las averiguaciones participan los tres niveles de gobierno.

Encuentran los restos de la unidad semienterrados

“Agentes de Investigación continúan con las investigaciones realizando el análisis y procesamiento del lugar de intervención, para buscar y levantar toda clase de indicios con la debida cadena de custodia, para su análisis y posterior dictamen, que coadyuvará al esclarecimiento de los hechos”, es parte de lo informado por la Procuraduría de Baja California.

Parte de las labores en el predio cateado (Especial)

Por su parte, en redes sociales circulan las imágenes de los restos hallados en el inmueble cateado, el material fue encontrado semienterrado en una zona con plantas secas. Hasta el momento no se conoce si el hallazgo reciente estaría relacionado con algún grupo criminal.

Fueron familiares de los policías quienes iniciaron los trámites para la localización de Gabriel Morales y Yair Radilla. Las autoridades están en contacto con los familiares de ambos. Fue la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California la institución que confirmó la no localización de lo efectivos de seguridad, por lo que la Mesa Estatal de Seguridad Pública inició un operativo para su hallazgo.

José Gabriel Morales es descrito en su ficha de búsqueda como una persona de complexión delgada, tez claro, estatura media alta. Como señas particulares destaca un lunar en el lado izquierdo de la nariz, así como un tatuaje de cuatro leones en el brazo izquierdo.

Mientras que Yair Radilla Flores es un hombre de tez morena, estatura media baja y complexión delgada. Además tiene un lunar en la parte izquierda superior de la nariz.

El Cártel de Sinaloa opera en Baja California (Infobae México)

Un documento publicado por la la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán destaca que en Baja California se cuenta con el registro de las operaciones del Cártel de Sinaloa. Mientras que reportes periodísticos dan cuenta de diversos aseguramientos ligados con una célula criminal denominada Los Rusos, la cual ha sido ligada con Ismael El Mayo Zambada.

El pasado seis de septiembre fueron aseguradas cuatro armas larga en Mexicali, además de que fue detenida una persona. Dicha detención fue el resultado de operativos en la zona rural, sitio donde los agentes de seguridad fueron atacados por presuntos integrantes de Los Rusos.

Lo anterior derivó en el hallazgo de arsenal bélico en un domicilio ubicado entre las calles Carranza y Coahuila. Reportes de seguridad consultados por Infobae méxico señalan que se trató de más de diez armas de grueso calibre y cohetes.