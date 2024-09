Así fue el reencuentro de Paul Stanley y Mario Bezares en La Casa de los Famosos México

Después de 25 años de la muerte del famoso conductor de televisión, su hijo encaró a Mario Bezares. (Captura de pantalla YouTube El 5)

A pocos días de la gran final de La Casa de los Famosos México 2 los habitantes fueron sorprendidos con inesperadas dinámicas. El miércoles 25 de septiembre se dio a conocer el quinto finalista, por decisión del público Briggitte tuvo que despedirse del equipo Mar.

Momentos antes de que Galilea Montijo diera a conocer los resultados, sonó la alarma del juego “congelados”, por lo que Karime Pindter, Gala, Briggitte, Mario Bezares y Arath de la Torre se quedaron inmóviles en el comedor. Cundo de pronto apareció en la puerta Paul Stanley, hijo de Paco Stanley.

El presentador de Hoy, se acercó a cada uno de los famosos para dedicarles unas palabras de ánimo. Saludó a su gran amigo Arath de la Torre y siguió con Karime, Briggite y Gala. Por último se aproximó a Mario Bezares, quien tenía un rostro de sorpresa, fue entonces que Paul comenzó a llorar visiblemente nervioso y con voz entrecortada le dijo lo siguiente.

Paul Stanley le aseguró a Bezares que está en paz con él. (Captura de pantalla YouTube 5)

“Primero que nada estoy aquí porque yo lo decidí, ha pasado mucho tiempo, ha sido todo muy difícil para todos nosotros. Y yo solo quiero decirte que estoy en paz contigo... y yo ya solté porque tengo la cosa más hermosa en mi vida que es mi hija... Y quiero una nueva vida, dejar todo atrás. Te deseo lo mejor a ti y a tu familia y bendiciones. Felicidades lo hiciste muy bien”.

Mario Bezares no podía moverse, pero no pudo contener el llanto y ver directamente al hijo de su ex compañero Paco Stanley. Finalmente Paul Stanley tuvo que retirarse no sin antes felicitar al cuarto Mar, destacando el trabajo que han hecho como equipo durante todo el reality show.

“A todos ustedes felicidades porque han hecho un gran equipo y han demostrado a todo el país que lo que se necesita es empatía y el cariño”, aseguró.