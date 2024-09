Mayela Laguna se fue de CDMX y sostiene que Apolo es hijo de Luis Enrique Guzmán: “Siempre estuve segura”

Mayela Laguna se aleja de Ciudad de México para emprender un nuevo negocio de comida (Instagram @luisenriquegp/@mayela_laguna)

Mayela Laguna ha decidido alejarse de la Ciudad de México y emprender un nuevo negocio de comida en otra localidad. Esta decisión llega después de que se revelara que la prueba de ADN realizada a Luis Enrique Guzmán y su hijo Apolo resultó negativa, según informó Kadri Paparazzi.

En una breve entrevista con dicho canal de YouTube, Mayela expresó su cansancio ante la situación y afirmó que ya no le importa lo que piensen los demás.

“Que piensen lo que quieran, ya no me importa, me da lo mismo, yo no me debo a nadie, nada más a mi hijo y mi hija”, declaró la ex nuera de Silvia Pinal.

Mayela Laguna expresa su cansancio y dice que ya no le importa la opinión de los demás (Jovani Pérez/Infobae)

Respecto a la posibilidad de apelar los resultados de la prueba de ADN, en la que se estipula que Luis Enrique Guzmán y el niño de cinco años no comparten la misma genética, Mayela comentó que no sabe cómo se desarrollarán las cosas y que prefiere mantenerse al margen del conflicto.

“Yo no sé cómo vayan a ser las cosas, ahorita no te puedo decir muchas cosas, pero ya no quiero que esto siga (...) quiero estar, no escondida, pero en mi rollo con mi hijo”, señaló.

Mayela también reconoció que ha estado distanciada de su abogado, quien desea continuar con el proceso legal contra Luis Enrique Guzmán, pero ella no está de acuerdo con esa postura. Además, mencionó que está dispuesta a tomar acciones legales contra los medios que la han difamado.

Mayela toma distancia de su abogado y descarta continuar el proceso legal (De Primera Mano / YouTube)

En cuanto a la familia Pinal, Mayela afirmó que no tiene intención de seguir peleando por lo que Luis Enrique Guzmán quiera darle a Apolo. “No importa lo que quiera el señor Guzmán darle a Apolo, yo ya no pienso pelear más”, dijo.

Sobre la paternidad de Apolo, Mayela siempre ha estado segura de que es hijo de Luis Enrique Guzmán, pero considera que la lucha no era por demostrar su parentesco, sino por limpiar su nombre.

“Yo siempre estuve segura. Apolo es hijo de Luis Enrique Guzmán pero ya no importa, yo no peleaba porque se supiera que era hijo de esa familia, sino porque se limpiara mi nombre y pasó todo lo contrario, fue luchar contra la corriente”, explicó la polémica mujer.

Mayela rechaza pedir apoyo económico a la familia Pinal Guzmán y asegura que no lo necesitan (Instagram: @luisenriquegp)

Finalmente, Mayela descartó la posibilidad de solicitar apoyo económico a la familia Pinal Guzmán, afirmando que nunca lo han hecho y que no lo necesitan.

“No creo, porque no lo está haciendo, nunca lo ha hecho (...) no creo que haga nada y ojalá que no haga nada, no lo necesitamos (...) nos enamoramos totalmente, creo yo, estuvimos muchos años juntos y no tengo nada qué decirle al señor”, concluyó.