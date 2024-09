El día que Ryan Reynolds conoció a su voz en español y lo nombró como su mejor doblaje

El intérprete de Deadpool fue entrevistado por su actor de doblaje Pepe Toño Macías. (IG/pepetomaciasoficial Y Reuters)

Ryan Reynolds es un actor que le ha dado vida a personajes icónicos del cine como Deadpool, Linterna Verde o Andrew Paxton en “La propuesta”, la personalidad del canadiense ha sido un reto para sus actores de voz en otros idiomas, pues en palabras del propio Reynolds muchas veces no terminan por conectar con sus personajes.

En Latinoamérica, el doblaje en español de la voz del actor está a cargo del mexicano José Antonio Macías, mejor conocido en el medio como Pepe Toño Macías, quién además reconoció ser un gran fan de las películas de Reynolds.

Tanto Reynolds como Toño Macías coinciden en que uno de sus personajes favoritos y más queridos por sus fans es el antihéroe Deadpool, a quien ya han interpretado en tres películas, siendo la más reciente titulada “Deadpool & Wolverine” que estrenó en julio de este año.

El memorable encuentro entre los dos actores

'Deadpool y Wolverine' se estrenó en cines el 16 de julio. (20th Century Studios/Marvel Studios via AP)

Este esperado momento ocurrió gracias a una serie de coincidencias que comenzaron con la visita a México de Ryan Reynolds para promocionar la película de Deadpool 2 en marzo de 2018, como parte de su agenda realizó múltiples actividades como entrevistas y premiers de la cinta en Ciudad de México.

En un principio, la entrevista con el actor canadiense iba a ser dirigida por el youtuber y personalidad de internet Alex Montiel, conocido por su personaje “Escorpión Dorado”, pero en ese momento recibió la invitación de Disney para conducir una premier de Avengers: Endgame en los Ángeles y no rechazó la propuesta.

Fue entonces que contactó con su amigo cercano Pepe Toño Macías y le pidió que entrevistara al actor que más veces había interpretado, Macías no lo pensó ni un minuto y aceptó el trato.

“Alex me dijo que tenía una entrevista con Ryan Reynolds, me preguntó si la quería hacer porque él no podía estar, y le dije si, no mam*s”, recordó el actor de doblaje en el podcast ECP.

Toño Macías comentó en el podcast que esa fue su primera y última vez entrevistando a un actor de ese nivel.

Ryan Reynolds reconoce a Pepe Toño como su mejor doblaje

El intérprete de Deadpool conoció a su voz en español. (FB/Magneto)

Esta memorable entrevista se publicó el 11 de marzo de 2018 en el canal de YouTube “LA LATA” que pertenece a Alex Montiel.

Al inició, Toño Macías no pudo ocultar su admiración al canadiense “Es un honor estar aquí contigo, soy un gran admirador tuyo porque hago tu voz en muchas de tus películas” comentó el también director de doblaje que confesó estar algo nervioso en ese momento, a lo que Reynolds comentó que estaba bien que no estuviera nervioso.

A la pregunta de sí alguna vez había escuchado algún doblaje del personaje de Deadpool, Reynolds respondió “Te he escuchado a ti haciendo Deadpool, siempre es increíble verte, haces un trabajo hermoso, lo he visto en otras partes y no está bien hecho, porque cuando haces el doblaje tienes que hacer todo y tú haces todo”.

El momento quedó inmortalizado en una foto que solicitó el mismo Ryan Reynolds, pues el equipo de FOX no le había permitido a Toño Macías entrar con su celular a la entrevista, pero gracias a la intervención del actor pudieron tomarse la foto.