Usuarios reportan fallas de hasta dos semanas con servicio de internet de Telmex

Usuarios en internet se han quejado por el servicio brindado por Telmex (EFE/José Méndez)

En semanas recientes, en las redes sociales se han acumulado publicaciones de usuarios que se han quejado por fallas en el servicio de internet con la empresa Telmex. Si bien en algunos casos los errores han sido por periodos cortos, existen situaciones en donde las personas afirman la persistencia de hasta dos semanas sin solución a sus problemáticas.

Telmex es uno de los conglomerados de empresas de telecomunicaciones con mayor presencia en México. A pesar de ello, miles de usuarios han mostrado descontento con el suministro del servicio, aunque también con los amplios periodos de espera para la solución de los problemas en sus redes de internet y telefonía.

“Una semana sin servicio de internet”, “Telmex no resuelve nada”, “Ya ha fallado el internet de Telmex tres veces en menos de un mes”, “Esos de Telmex tienen son incumplidos y tienen el peor servicio a clientes, pero qué tal de rápidos son para cobrar”, “Telmex, una semana sin servicio que hasta la fecha no tiene solución”, “¿Tengo que agendar otra cita para que me resuelvan? Ya llevo cuatro”, son algunos de los comentarios que se leen en la red social X, antes Twitter.

La empresa Telmex es la segunda con más inconformidades de usuarios reportadas ante el IFT CUARTOSCURO)

A raíz de la pandemia por la enfermedad de COVID-19, causada por el virus SARS-CoV-2, la modalidad de trabajo híbrido se convirtió en una de las dinámicas más recurrentes en diversas empresas. De esa forma, algunos hogares han demandado mejores condiciones en el servicio de internet y telefonía. Incluso, a lo largo de la emergencia sanitaria, la demanda del servicio aumentó en un 11.8 por ciento.

Según cifras de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información de Hogares (ENDUTIH), en México existen 27.7 millones de viviendas que tienen acceso a internet. Dicha cifra equivale al 71.7 por ciento en el país, es decir, aproximadamente siete de cada 10 hogares.

Telmex es una de las empresas más relevantes en el ámbito de las telecomunicaciones (REUTERS/Edgard Garrido)

De hecho, una gran cantidad de usuarios que han dado a conocer su insatisfacción con el servicio, han dejado de manifiesto la necesidad de la pronta resolución de los problemas debido a sus condiciones laborales. Pese a ello, en diversos casos, también han denunciado la demora en la atención. Como resultado, hay quienes amagan con cambiar de empresa de telecomunicaciones.

Aunque la cuenta verificada de la red social X, antes Twitter de Telmex Soluciona se ha dedicado a atender las solicitudes e inconformidades de usuarios en dicha plataforma, existen casos en los que se reporta la persistencia de problemas reportados de manera previa.

Según se encuentra indicado en el segundo informe estadístico trimestral de 2024, en la plataforma Soy Usuario del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Telmex se posicionó como la segunda empresa con el mayor número de inconformidades reportadas con mil 725, de las que mil 366 estuvieron relacionadas con el servicio de internet. Solamente fue superado por la empresa Telcel, que acumuló mil 833 inconformidades.