Estado de salud de Daniel Bisogno, hoy 22 de septiembre; así evoluciona tras obtener un trasplante de hígado

(Jovani Pérez/Infobae)

Daniel Bisogno cumplió nueve días hospitalizado. El conductor de Ventaneando fue internado tras presentar fiebre e inflamación en varias partes de su cuerpo a causa de una bacteria en su torrente sanguíneo, durante su periodo de adaptación a un hígado que le fue trasplantado el 4 de septiembre.

Este nuevo ingreso fue reportado primero por la agencia Kadri Paparazzi en YouTube, lo que generó zozobra en el círculo personal del comunicador y alentó versiones alarmistas sobre su estado de salud. Con la intención de desmentir rumores en torno a su condición, el 17 de septiembre, Ventaneando trasmitió un mensaje enviado por Daniel Bisogno.

“Afortunadamente, ya me están haciendo diariamente los ultrasonidos para comprobar todo, absolutamente, las bacterias y virus, asegurándose de que todo esté bien. Todo está saliendo con buenos resultados; los médicos se asombran de mi capacidad de mejoría y velocidad para esto. Ahora estoy esperando a que me muevan a terapia intermedia”, dice el presentador, cuya voz se escucha ligeramente menos enérgica y con marcadas pausas.

Dos días después, Pati Chapoy, titular del programa, indicó que el presentador seguía evolucionando favorablemente y espera cumplir con los parámetros del protocolo para pacientes en proceso de adaptación a un trasplante. “Voy a aprovechar para enviarle un saludo muy cariñoso a Daniel Bisogno que seguramente nos está viendo, un beso y un abrazo y tu pronta recuperación”, comentó al aire Pati Chapoy.

Bisogno esperaba ser dado de alta y continuar con su proceso de recuperación en casa, como se tenía planeado desde el 10 de septiembre, cuando salió del Hospital Ángel del Pedregal, seis días después de su cirugía.

El conductor fue internado por una bacteria Crédito: TV Azteca

¿Cuál es el estado de salud de Daniel Bisogno hoy 22 de septiembre?

De acuerdo con reportes de Alex Bisogno, hermano del conductor, Daniel continúa bajo tratamiento para estabilizar las secuelas generadas por la presencia de una bacteria en su sangre. Se esperaba que el 20 o 21 de septiembre pasara de terapia intensiva a intermedia, sin embargo, hasta el momento ni familiares ni algún integrante de Ventaneando ha confirmado esta información.

En medio del silencio de familiares y conductores del programa de TV Azteca, en YouTube surgen versiones que apuntan a una dirección diferente a la oficial. Primero, el periodista independiente Michelle Rubalcava acusó a personas cercanas al comunicador de ocultar información sobre su verdadero estado de salud.

“(Alex) habla como si Daniel tuviera una gripa. Terapia intensiva son cosas mayores, es una realidad. Desde que Daniel empezó con sus problemas de salud, siempre nos han mentido, siempre nos han ocultado las cosas. Fue por los compañeros youtubers que salieron las investigaciones de lo que realmente le pasaba a Daniel”, expresó el youtuber, quien afirmó que, según sus fuentes, el panorama de Bisogno no es tan favorable: “a mí no me vibra bonito”.

En el mismo sentido, reportes de la agencia Kadri Paparazzi apuntan a que Daniel Bisogno continúa en terapia intensiva debido a que fue sometido a dos cateterismos para eliminar un coágulo que fue generado por la bacteria que le fue detectada en la sangre.

“El órgano trasplantado podría haber sufrido un daño aproximado del 40 al 50 por ciento. La especialista señaló que es posible que se formen coágulos de sangre después de un trasplante de hígado, lo que se conoce como trombosis arterial hepática, esta complicación puede suceder en hasta 6 de cada 10 pacientes”, indicaron los fotorreporteros de la agencia.

Seguidores de Ventaneando siguen a la espera de nueva información de parte de Alex Bisogno o el mismo programa, mientras versiones no oficiales que presentan un panorama poco favorable adquieren relevancia en redes sociales.

Alex Bisogno, hermano del presentador, dio a conocer que el conductor de Ventaneando fue ingresado al Hospital Ángeles del Pedregal el pasado 13 de septiembre Crédito: Ventaneando, Azteca Uno