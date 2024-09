AMLO se despide de Veracruz y presume que deja un México democrático: “Esta Cuarta Transformación es pacífica”

AMLO encabeza su último evento en Veracruz, a una semana de dejar la Presidencia. (Gobierno de México)

Desde el Puerto de Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que esté por culminar la primera etapa de la llamada Cuarta Transformación (4T) y prometió que este profundo cambio de la vida pública se consolidará en los próximos años gracias a la continuidad del movimiento y la revolución de las conciencias.

Durante la inauguración del Centro Cultural ‘Leyes de Reforma’, en el inmueble donde precisamente Benito Juárez firmó este importante documento, el mandatario dijo que, a diferencia de las anteriores transformaciones del país que fueron consecuencia de movimientos armados, la actual es pacífica y ha permitido que se sienten las bases de una democracia real, no como la simulada o de ‘fachada’ que, dijo, se vivía en los anteriores gobiernos neoliberales.

“Se sentaron las bases para la transformación, lo más importante es que se le dio su lugar al pueblo y ahí está la clave de todo. Antes se decía que la política era asunto de los políticos y el pueblo no era tomado en cuenta, no contaba, todo se hacía arriba. Se tomaba en cuenta porque necesitaban legitimarse en el poder, y entonces sí, iban a las comunidades, colonias, barrios y pueblos, cuando había elecciones”, sentenció el mandatario.

Celebra que el pueblo ya sea consciente

Dijo que sólo cuando realmente necesitaban de los votantes es que se acercaban a ellos para ofrecerles despensas o dinero, “frijol con gorgojo, pollos, patos chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cochis, puncas, cerdos, ¿se acuerdan de eso, verdad? Nada más que poco a poco se fue haciendo conciencia”, celebró López Obrador.

Recordó que cuando recorría las colonias, se buscó que el pueblo fuera consciente de que eso que entregaban los políticos no era un regalo sino parte del presupuesto, es decir, dinero de todos los mexicanos. “Les decíamos ‘agarra todo lo que te den, porque lo necesitas, pero a la hora de la hora cuando votes, porque te van a decir necesitamos tu voto, pues entonces vota por lo que te dicte tu conciencia y vota libre. Hazles toma tu champotón, toma tu voto’”, dijo en alusión a que cuando llegaron los conquistadores, éstos quería tomar la ciudad del mismo nombre ubicada en Campeche, la cual fue defendida.

Es por ello que ahora el presidente puede celebrar que los tiempos son diferentes a como lo encontró al asumir la Presidencia. Pues ahora el país vive un momento democrático, en el cual gobiernan los mexicanos y ya no se favorece a la oligarquía. “Ya no es así, ahora el gobierno es del pueblo, ese fue el avance importante en esta transformación, antes el gobierno estaba tomado por una minoría rapaz y repartían migajas, ahora no, ahora el presupuesto se distribuye con justicia y alcanza a todos”, presumió AMLO.