“Acompañen a Claudia Sheinbaum con lealtad y cariño”; el mensaje que AMLO mandó para despedirse de Morena

Andrés Manuel López Obrador es el gran ausente durante el Congreso Nacional donde se renovará la dirigencia nacional de Morena, el partido que fundó y que lo llevó a convertirse en 2018 en el primer presidente de izquierda en la historia de México.

Sin embargo, el mandatario no perdió la oportunidad de enviar una emotiva carta a manera de despedida del Movimiento de Regeneración Nacional, la cual fue leída al borde del llanto por Alfonso Durazo, gobernadora de Sonora y actual presidente del Consejo Nacional de Morena.

“Amigas y amigos, me da una gran alegría mandarles este saludo ahora que nuestro México está por terminar la etapa inicial de la Cuarta Transformación y empezar un nuevo periodo para consolidar lo que hemos logrado (...) Muy pocas veces en la historia o tal vez nunca antes un partido político había logrado producir cambios tan profundos, extendidos y perdurables, y hacerlo de manera pacífica, democrática y legal...”, inicia la carta.

AMLO recuerda en su mensaje que todo lo que se ha construido en estos años dentro del movimiento fue gracias a que salieron a tocar puertas y corazones con casi nada de presupuesto, trabajando incansablemente por todo el país y escuchando al pueblo de México pese a las inclemencias del tiempo y las campañas en contra tanto de los medios y de la que él siempre llamó ‘la mafia del poder’. Fruto de ese esfuerzo, apunta el presidente, es que hoy por hoy Morena es la principal fuerza política del país a tan sólo una década de su creación.

AMLO pide no dejar sola a la futura presidenta

Alfonso Durazo recordó como Morena lejos de perder votos en las elecciones del pasado 2 de junio, el pueblo nuevamente le dio su confianza al partido con casi 36 millones de sufragios para la hoy presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, incluso más que los que AMLO recibió en 2018.

“En unos días entregaré la banda presidencial. Será la primera presidenta de México y eso es un logro de ella y de nosotros. Retomará nuestra labor transformadora y tengo la certeza que lo hará con gran capacidad, con absoluta dedicación y con honestidad. ¡Cuánta satisfacción siento con ese relevo! Les pido que la acompañen en la difícil tarea de gobernar con la misma lealtad, con el mismo cariño y con el mismo entusiasmo que tuvieron para conmigo.

Amigas y amigos de Morena, me retiro de la política, de la vida pública y de la militancia partidaria con un enorme agradecimiento al pueblo y en particular a ustedes, mis compañeras y compañeros, que con tanta convicción me sostuvieron y me ayudaron como dirigente y como gobernante. Mi tarea está por concluir en unos días, pero este gran partido tiene mucho camino por delante...“, finalizó Durazo la lectura, al tiempo que todos los morenistas gritaron al unísono “¡Es un honor, estar con Obrador!”.