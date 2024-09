¿Una advertencia por su familia? Este sería el mensaje entre líneas que García Luna envió a AMLO en su carta

García Luna dijo tener audios que incriminan a AMLO con el Cártel de Sinaloa. (Anayeli Tapia/Infobae)

A medida que se acerca la sentencia de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México condenado por sus vínculos con el narcotráfico, una nueva carta escrita por el propio exfuncionario calderonista ha sacudido el panorama político mexicano.

En ella acusa directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, sugiriendo que las campañas presidenciales de AMLO fueron financiadas por esta organización criminal. Aunque el mandatario ha desestimado las acusaciones, el momento en que estas revelaciones salen a la luz podrían no ser una simple coincidencia.

Genaro García Luna enfrenta una sentencia que podría condenarlo a cadena perpetua el próximo 9 de octubre, lo que ha llevado a especular sobre sus posibles motivaciones al hacer estas acusaciones dado su inminente castigo.

La periodista Anabel Hernández, en entrevista con Carmen Aristegui para Aristegui Noticias, las revelaciones de García Luna podrían ser más que una simple acusación al presidente López Obrador; podrían ser un amague, una advertencia velada a la Cuarta Transformación (4T) y a la administración de AMLO.

García Luna arremetió contra AMLO. (Foto: Infobae México / Jesús Avilez)

El exfuncionario mexicano enfrenta la realidad de que, además de su condena, su familia también está bajo la lupa de la justicia mexicana. Su esposa, Linda Cristina Pereyra, sus hermanos y varios socios tienen órdenes de aprehensión en México, lo que pone a su círculo cercano en una situación crítica. En este contexto, la advertencia implícita parece clara: si el gobierno de López Obrador actúa en contra de su familia, García Luna podría estar dispuesto a “hablar” sobre lo que sabe del morenista.

Para Hernández, esto sugiere que García Luna podría estar usando sus revelaciones como moneda de cambio. El mensaje entre líneas es que, si su familia no recibe algún tipo de protección o consideración en México, él podría dar más detalles comprometedores sobre el actual gobierno y las supuestas conexiones con el narco.

“Tal vez el mensaje de García Luna pueda ser una especie de llamado de atención a la 4T, a López Obrador y colaboradores, porque ahora que lo sentencien y que seguramente será una sentencia muy severa, no olvidemos que su familia tiene órdenes de aprehensión en México [...] Esto puede ser un amague, es decir, ‘si no cuidas a mi familia ahora que me vaya al bote por largo tiempo, si no cuidas a mi familia, hablo’”, indicó la investigadora.

Por otro lado, Hernández García subraya que lo que hace más intrigante esta posible amenaza es que, pese a los reiterados señalamientos de AMLO sobre la complicidad de García Luna y el “narcogobierno” de Felipe Calderón, nunca ha habido una acusación formal contra García Luna en México pese a los múltiples señalamientos y pruebas que surgieron en su juicio en Estados Unidos, pues hasta la fecha la Fiscalía General de la República (FGR) no ha abierto una investigación en su contra.

AMLO ha negado las acusaciones de García Luna. (Captura de pantalla)

Además, como subraya Hernández, figuras cercanas a García Luna, como el propio Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México (SSC-CDMX) y exfuncionario de la Policía Federal, es un ejemplo clave.

¿Desde cuándo se le relaciona a AMLO con el Cártel de Sinaloa?

En los últimos meses el presidente López Obrador ha estado en la mira por señalamientos de que sus campañas presidenciales de 2006, 2012 y 2018 habrían sido financiadas por el Cártel de Sinaloa, acusaciones que ahora retoma Genaro García Luna.

Sin embargo, estas afirmaciones no son completamente nuevas. La periodista Anabel Hernández, en su libro “La historia secreta. AMLO y el Cártel de Sinaloa”, expuso ya en enero del 2023 documentos que vinculan a la campaña de AMLO con fondos provenientes del Cártel de Sinaloa, una investigación que asegura está sustentada en testimonios y documentos oficiales de agencias como la DEA y la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR).

Según la periodista, los testimonios de capos como Sergio Villarreal Barragán han confirmado que el cártel financió las campañas de López Obrador, particularmente en 2006.

Villarreal Barragán, alias “El Grande”, quien fue uno de los testigos clave en el juicio contra Genaro García Luna en 2022, señaló que participó en la entrega de dinero a la campaña de López Obrador.

La periodista ventiló los nexos de AMLO con el Cártel de Sinaloa en su último libro. (Foto: Grijalbo)

El testimonio de “El Grande” no fue aislado. Jesús Zambada García, alias “El Rey”, hermano del cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, también mencionó que en 2005 se entregaron millones de dólares al equipo de AMLO, específicamente a Gabriel Regino, quien en ese momento era jefe de la policía en la Ciudad de México bajo el mando de López Obrador.

Durante los juicios del “Chapo” Guzmán y de García Luna, ambos narcotraficantes señalaron directamente la entrega de sobornos a funcionarios que operaban para la campaña de AMLO, generando un ambiente de incertidumbre sobre el grado de implicación del actual presidente de México.

Genaro García Luna, quien fue hallado culpable en Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico y corrupción, rompió recientemente su silencio. En una carta, García Luna acusa a AMLO de estar vinculado con el Cártel de Sinaloa y asegura que existen audios y videos que probarían esta complicidad.

Ante estas graves acusaciones, López Obrador ha respondido desde su conferencia matutina, calificando las afirmaciones de García Luna como una estrategia para desviar la atención de los crímenes por los que fue condenado.