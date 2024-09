Un hombre pide matrimonio a bailarina exótica en Bar de Tabasco y se hace viral

En medio de una cantina con sede en Villahermosa, se gestó una historia que va fue más allá de un simple “sí". Foto: Jovani Pérez

Viviendo en una era en donde las propuestas de matrimonio se han convertido en espectáculos de ingenio y creatividad, un reciente video viral ha capturado la atención de las redes sociales, no solo por su emotividad, sino también por su originalidad. Esta vez, el escenario elegido fue un bar en Tabasco, Villahermosa, donde un hombre decidió pedirle la mano a una de las bailarina exótica del lugar.

El momento tuvo lugar en un ambiente meramente aptó para adultos. La bailarina (quien se desconoce su nombre), con su encanto y gracia, se encontraba desempeñando su trabajo cuando su pareja se acercó con una mezcla de nerviosismo y emoción. La escena generó revuelo entre los presentes cuando, frente a todos, el hombre se arrodilló, sacando un anillo que brillaba tanto como el amor que sentía por ella.

En medio de una cantina con sede en Villahermosa, se gestó una historia que va fue más allá de un simple “sí". Foto: X/Don Favs

Todo habría ocurrido en la popular cantina tipo table dance, ‘La Curandera’, la cual se encuentra en Tabasco, en donde mujeres hacen shows de baile para hombres. Luego de que la bailarina aceptó, la pareja se dio un beso y un abrazo en medio de la pista mientras los demás clientes del lugar los festejaron con aplausos y hasta tomando videos del momento.

Lo que comenzó como un “show” de baile, se transformó en una propuesta que, sin duda, dejó a todos los asistentes con la boca abierta. La reacción de la bailarina fue conmovedora: lágrimas de alegría brotaron de sus ojos al recibir la inesperada sorpresa; mientras que el ambiente se llenó de aplausos y gritos de júbilo, mientras la canción “Par de anillos” sonaba de fondo, acompañando este momento tan especial.

Hombre genera revuelo en cantina luego de pedir matrimonio a una de las trabajadoras del lugar. Crédito: X/Don Favs

Ante lo ocurrido, algunos usuarios de redes sociales no pudieron evitar comentar el video que se ganó popularidad en esta y otras plataformas en donde fue compartido.

“primera vez que se hace realidad el “Yo te saco de trabajar de aquí…”; “La famosa frase ‘la sacó de trabajar’ se hizo realidad con esta pareja”; “Se va a dar cuenta que ella gana más que él”; “Algo me dice que al que van a sacar de trabajar va a ser a otro” y “El amors. No me queda claro quien va a mantener a quién”, dijeron algunos internautas.