Wendy Guevara arremetió contra Sian Chiong y rechazó sus disculpas por hablar mal de ella en LCDFLM

El actor comparó a Wendy con Ricardo Peralta y señaló que la influencer no tenía preparación. (Especial)

Sian Chiong se convirtió en el octavo eliminado de La Casa de los Famosos México 2, a su salida comenzó a visitar diversos programas donde aprovechó para aclarar las polémicas que protagonizó dentro del reality show. El modelo cubano fue cuestionado por la conductora Marie Claire Harp acerca de los comentarios que realizó en contra de Wendy Guevara.

Fue durante una fiesta en LCDLFM que el actor lanzó fuertes críticas sobre la educación que tiene la ganadora de La Casa de los Famosos México 2023. Sian comparó a Ricardo Peralta con Wendy y aseguró que ella no tiene “cultura”.

“Eres alguien que sorprende, porque la gente a veces es eso nada más, ya sabes, fiesta, fiesta, fiesta... De repente empiezas a sorprender con que hablas inglés, con que tienes cultura cinematográfica, de viajes, tienes muchas cosas. Y es donde dices, No quiero decir nombres... tu comadre (Wendy). Es más eso”, reveló Sian a Ricardo Peralta.

(La Casa de los Famosos)

Ante dichos comentarios, Chiong intentó arreglar la situación. “Yo le mandé un video personalizado a Wendy por su privado, pidiéndole una inmensa disculpa. Creo que de todos los errores que cometí me siento muy apenado porque creo que ese es el mayor de todos. No hay justificación, traté simplemente de exaltar la figura de alguien y no debí poner de ejemplo a otra persona”, aseguró.

“Wendy, si en tu corazón cabe un poquito de compasión, aceptes estas disculpas muy sinceras. De verdad te admiro muchísimo, eres la persona que más disfruté viendo la temporada pasada. Espero que me creas y si aceptas te quiero invitar a cenar y poder platicar un poquito”.

El mismo día Wendy Guevara tuvo un encuentro con la prensa y le respondió a Sian Chiong rechazando sus disculpas. “El decir que yo no estoy preparada, yo digo. ¿Quién eres tú para decirme eso? En todo caso, yo hice mejor las cosas dentro de la casa, que tú. Tu saliste repudiado y yo fui la que salió amada, aunque se ataquen”, arremetió la influencer.

La influencer esperaba que el actor saliera de La Casa de los Famosos México para confrontarlo. (ViX)

“La soberbia no te deja llegar a nada bueno y menos cuando vienes de otro país y quieres luchar, echarle ganas en otro país que te está adoptando que te quiere arropar. Yo creo que tienes que ser un poquito más humilde”.

Finalmente la integrante de Las Perdidas dijo no aceptar tampoco las actitudes del equipo Tierra, “Los del cuarto de Agustín se la pasan aquí afuera queriendo ser ahora los buenos. No saben el contexto de las cosas, no se conocen bien. Dicen eso porque ahorita tienen que quedar bien con la gente porque quedaron como los más pendejos y los más odiados, la cagaron y ni modo”