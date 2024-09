Cuál es la fortuna de Angélica María, la “Novia de México”

Angélica María leyenda del cine mexicano (Cortesía)

Angélica María es un ícono del cine nacional. Comenzó su carrera como actriz y cantante durante la llamada “época de oro” del cine mexicano, en la década de 1950, sin embargo, su auge vino hasta la década de 1970.

Fue entonces cuando se convirtió en una intérprete habitual en papeles protagónicos, principalmente en telenovelas como “Corazón Salvaje” y “Yara”.

La mexicoestadounidense logró destacar en el medio artístico debido a su versatilidad, ya que no solo era una gran actriz, pues también desarrolló una importante carrera musical.

Sin mencionar que conquistó a miles de corazones por su belleza que la hicieron ganarse el apodo de “Novia de México”.

Como su carrera artística se fue a las nubes, también lo hicieron sus cuentas en el banco. Hoy, cerca de cumplir los 80 años de edad, a cuánto asciende la fortuna de Angélica Maria.

La fortuna de la “Novia de México”

Angélica María actuó con Pedro Infante, otro ídolo de México. (RS)

Según el sitio especializado en la fortuna de famosos Celebrity Net Worth, Angélica María tiene una fortuna acumulada de 10 millones de dólares, es decir, alrededor de 192 millones de pesos mexicanos, por sus más de 50 años de trayectoria en el cine y la televisión, además de las regalías de sus discos musicales.

El patrimonio de la actriz y cantante es tal que vive, junto a su hija, la también actriz Angélica Vale, y su yerno, en uno de los vecindarios más exclusivos de Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

De acuerdo con diferentes publicaciones de la cantante en su cuenta oficial de Instagram, se estima que la casa tiene un valor de más de 3 millones de dólares, cerca de 57 millones 660 mil pesos mexicanos.

Su hogar es de una sola planta, cuenta con cinco habitaciones, cinco baños, una piscina y una casa de huéspedes en un terreno de aproximadamente 20 mil 234 metros cuadrados.

La sala es un espacio que tiene obras de arte en sus paredes, mobiliario decorado con cojines diversos, un televisor grande y una chimenea. En la sala de estar hay una mesa redonda hecha de granito, un par de sofás y un armario.

La fortuna de Angélica María pudo ser mayor

La actriz saldrá en una película de Netflix (X/Netflix)

Aunque esos 10 millones de dólares no son nada despreciables, la fortuna de Angélica María pudo haber sido mucho mayor, sin embargo, su inexperiencia al inicio de su carrera y el machismo de aquella época, le costaron varios fajos de billetes.

En una entrevista con el comediante y conductor Yordi Rosado, la leyenda del cine mexicano reveló que le robaron dinero en contratos por ser mujer en las producciones de cine y televisión.

La artista mencionó que en esos años se tenía muy normalizado que las actrices recibieran un salario menor a pesar de tener papeles muy importantes dentro de las obras.

“Siempre me robaron porque mujer, siempre te roban, nunca te dan lo que mereces”, comentó la “Novia de México”.

Además, aseguró que de haber recibido un salario justo actualmente podría utilizar parte de ese dinero para fines de caridad.

“Hubiera querido ser millonaria, debería serlo. Lo he trabajado y me encantaría poder darles a mis nietos, darle más a mi hija, a gente que yo sé que necesita. No me alcanzaría para todo lo que quisiera hacer, quisiera hacer instituciones que ayudaran a niños, tantas cosas, no tengo el dinero” añadió en la entrevista con Yordi Rosado.