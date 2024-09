Ésta es la hora en la que AMLO dará el último Grito de Independencia de su sexenio

Andrés Manuel López Obrador encabezará el Grito el 15 de septiembre. (Foto: Cuartoscuro)

El próximo domingo 15 de septiembre es la gran fiesta del último Grito de Independencia que encabezará el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde el Zócalo de la Ciudad de México.

Incluso, el mandatario tabasqueño confirmó el horario en que aparecerá ante decenas de mexicanos congregados en la explanada del corazón del país, donde se prevé asistan más de 100 mil almas.

Se trata de la última celebración que llevará a cabo AMLO, donde se asoma a uno de los balcones de Palacio Nacional cada año y toca la llamada Campana de Dolores instalada en el lugar, para revivir el momento en que el cura Miguel Hidalgo convocó con el mismo acto a los mexicanos a unirse para terminar con el dominio español.

Y es que la Campana de Dolores se tocó en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en la localidad de Dolores, Guanajuato. Miguel Hidalgo y Costilla, mejor conocido como el Padre de la Patria, quien comandó este acto para convocar a los mexicanos a levantarse en armas.

AMLO confirma la participación de la Banda MS. (Foto: Jovani Pérez)

¿A qué hora aparecerá AMLO en el balcón para el último Grito de Independencia?

De acuerdo con recientes declaraciones de López Obrador, el Grito de Independencia se hará al filo de las 23:00 horas.

Sin embargo, el evento especial por la fiesta de la Independencia de México iniciará un poco antes en el Zócalo, donde algunos grupos musicales amenizarán el momento.

Como cada año, una vez que aparece AMLO en el balcón del recinto donde vive actualmente, emite la popular frase de “Viva México” y hace sonar la campana.

“Me nace del corazón gritar Viva México”, fueron parte de las palabras que el titular del Ejecutivo expresó el viernes 13 de septiembre durante su conferencia de prensa mañanera.

Al evento acudirá la Banda sinaloense MS, así como una agrupación filarmónica Mixe, que proviene de Oaxaca, la cual se confirmó que iniciará su espectáculo a las 22:00 horas, tendrán un descasnso en lo que se realiza el Grito y luego darán otra hora de concierto.

Como ya se dio a conocer, uno de los grupos que ofrecerá un concierto especial antes del Grito se denomina Banda filarmónica Sones Oaxaqueños, la cual se compone de varios egresados del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe, originaria de Oaxaca.

También se confirmó la presencia de la Banda MS de Sergio Lizárraga, agrupación de Sinaloa que fue creada en 2003 y que cuenta con canciones como El color de tus ojos, No me pidas perdón y “Tu Perfume”, entre otras. También se espera la presencia de un grupo de mariahi, aunque no dio más detalle sobre su presencia en el Zócalo.