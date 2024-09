Dónde ver GRATIS el concierto de Juan Gabriel que causó furor en la Cineteca Nacional de la CDMX

La pasión por Juan Gabriel sigue presente (Museo JG)

El pasado 13 de septiembre se llevó a cabo en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México la proyección de Mis 40 en Bellas Artes, uno de los últimos conciertos que dio Juan Gabriel. La presentación del espectáculo fue al aire libre, en una pantalla gigante que los fanáticos admiraron sentados en el pasto.

El aforo de la Cineteca se llenó, pero eso no fue impedimento para disfrutar del espectáculo del Divo de Juárez. Miles de fanáticos de Juan Gabriel se dieron citas a las afueras del centro cultural y fue ahí, sobre jardineras y mirando entre barrotes, que disfrutaron del show.

Durante la velada se escucharon temas musicales como El Noa Noa, Querida, Mi pueblito, Me nace del corazón, Con todo y mi tristeza, Siempre en mi mente, Caray, Me gustas mucho, Juntos, La diferencia, Tú a mí no me hundes, Insensible, Tus ojos mexicanos lindos, Luna, Abrázame muy fuerte, Déjame vivir, y muchos otros éxitos más.

Juan Gabriel convocó cientos de personas a la Cineteca Nacional. (Fotos: X)

Lamentablemente, debido al alboroto que causó Juan Gabriel en la Cineteca, la segunda función que estaba programada el 14 de septiembre fue pospuesta. No obstante, hay otra forma de ver el increíble show del Divo de Juárez, y es completamente gratis.

Mis 40 en Bellas Artes se encuentra totalmente gratis en YouTube. Aquí te dejamos el link para que disfrutes del espectáculo sin salir de casa, además, puede ser perfecto para amenizar la Noche Mexicana del día domingo que se festeja el Día de la Independencia de México.

La importancia de Juan Gabriel para la música mexicana

Luego del sobrecupo en la proyección de su concierto en Bellas Artes, decenas de personas que no pudieron ingresar a la Cineteca Nacional compartieron sus mejores memes para reírse de la situación. Fotos: RS / Archivo

Juan Gabriel, cuyo nombre real era Alberto Aguilera Valadez, es uno de los artistas más influyentes y queridos en la historia de la música mexicana. Su impacto trasciende generaciones y su legado perdura en la cultura popular de México y otros países.

Compositor Prolífico: Juan Gabriel escribió más de 1,800 canciones, muchas de las cuales se han convertido en clásicos. Su habilidad para componer en distintos géneros, como el ranchero, la balada, el pop y el mariachi, demuestra su versatilidad y talento innato. Entre sus composiciones más famosas se encuentran “Querida,” “Hasta que te conocí,” “Amor eterno,” y “Así fue.”

Interpretación Emotiva: Con una voz potente y un estilo único, Juan Gabriel sabía cómo conectar emocionalmente con su audiencia. Sus actuaciones en vivo eran conocidas por su intensidad y teatralidad, lo que le ganó el apodo de “El Divo de Juárez.”

Innovación Musical: Juan Gabriel fue pionero en su integración de diferentes estilos musicales, lo que permitió que su música llegara a una audiencia más amplia. Introdujo elementos del pop y la música electrónica en el mariachi y otros géneros tradicionales, modernizando así la música mexicana sin perder su esencia.

Crédito: X/@bertobellarmy

Impacto Cultural: Su influencia va más allá del ámbito musical. Juan Gabriel es un ícono cultural que desafió las normas sociales con su vestimenta y comportamiento, lo que lo convirtió en una figura clave para la comunidad LGBTQ+ en México. Su valentía y autenticidad inspiraron a muchos a ser fieles a sí mismos.

Reconocimientos y Legado: A lo largo de su carrera, Juan Gabriel recibió numerosos premios y reconocimientos, incluidos varios Grammy Latinos. Después de su fallecimiento en 2016, su música continúa siendo relevante y sus canciones se siguen interpretando y versionando. En 2020, su álbum “Juan Gabriel: Los Duo 2″ recibió el Grammy Latino post mortem, reafirmando su legado.

Juan Gabriel no solo es un pilar de la música mexicana; es un símbolo de la evolución cultural del país. Su vida y obra siguen siendo una fuente de inspiración y un tesoro nacional.