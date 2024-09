La tragedia mexicana con un inflable infantil que habría inspirado la serie Accidente

La serie de Accidente tiene inspiración de varios incidentes del mismo tipo Crédito: Netflix

Accidente es una serie de Netflix que se estrenó recientemente y llamó la atención de muchas personas, pues el punto de partida de la trama es un inflable que sale volando en una fiesta infantil y provoca el desastre —tres niños fallecidos y una niña desaparecida—.

La historia protagonizada por Ana Claudia Talancón y Regina Blandón gira en torno a todo lo que ocurre para buscar culpables, justicia o consuelo por parte de las familias, aunque el director mencionó que no hay un incidente específico que haya inspirado la serie, se sabe que ha habido varios casos en el país.

Aunque no se dispone de datos precisos sobre el número de incidentes relacionados con inflables, casos aislados. Uno de los más destacados ocurrió en 2017 en San Luis Potosí, donde un fuerte viento desplazó varios inflables con niños dentro, resultando en una menor gravemente herida.

Incluso a principios de 2024 hubo un incidente similar en Puebla, pero la producción de la serie habría comenzado antes. En ambos casos hubo menores de edad heridos porque el inflable se trasladó algunos metros por los aires sin que las niñas y niños pudieran bajar.

La trágica historia alrededor de los inflables movidos por el viento en fiestas infantiles ha cobrado una relevancia sustancial tras el lanzamiento de la serie “Accidente” en Netflix.

En 2017 un inflable salió volando algunos metros dentro del mismo predio (Captura de pantalla)

Las estructuras inflables son muy populares en fiestas infantiles debido a la diversión que proporcionan. Sin embargo, como ilustra la serie, pueden convertirse en un grave peligro si no se toman las precauciones adecuadas ante condiciones meteorológicas adversas.

El problema no es exclusivo de México. En Estados Unidos, una investigación realizada por científicos de las universidades de Georgia y Texas, titulada “Wind Related Bounce House Incidents in Meteorological, Regulatory, and Outreach Contexts” (Incidentes de casas inflables relacionados con el viento en contextos meteorológicos, normativos y de divulgación), documentó 132 incidentes globales entre 2000 y 2021. Estos eventos provocaron al menos 479 lesiones y 28 muertes, reflejando la gravedad del problema.

El estudio de las universidades de Georgia y Texas indica que estos incidentes no son solo casuales, sino que responden a determinantes climáticos y fallas en la regulación y supervisión de las estructuras inflables. Las condiciones meteorológicas adversas juegan un papel crucial, ya que los vientos fuertes pueden fácilmente levantar y desplazar estos inflables, causando estragos.

En la práctica, y tal como destacan los científicos, muchas veces se pasa por alto la importancia de anclar adecuadamente los inflables en el suelo y de monitorizar las condiciones climáticas antes y durante su uso. En regiones donde los patrones de viento cambian drásticamente, las medidas de seguridad deben ser más estrictas para evitar este tipo de tragedias.

(Shutterstock)

La serie de Netflix ha logrado que tanto organizadores de eventos como padres de familia reconsideren la instalación de inflables en fiestas y celebraciones, y se enfoquen más en las medidas de seguridad necesarias. Es fundamental que las normativas vigentes se enfoquen en prevenir estos incidentes, obligando a los proveedores a cumplir con estrictas normas de seguridad y asegurando que haya supervisión adecuada durante su uso.

Además del debate y la toma de conciencia que ha generado esta serie, es imperiosa la necesidad de recopilar y analizar datos precisos sobre incidentes relacionados con inflables, tanto a nivel nacional en México como internacional. La creación de una base de datos centralizada podría ayudar a identificar patrones y desarrollar mejores prácticas para la implementación de estas atracciones en eventos públicos y privados.