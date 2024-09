Cuál es la estrategia que ha implementado el Gobierno de AMLO ante los hechos violentos en Culiacán, según Loret de Mola

Suman 4 días de violencia y caos en Sinaloa. Crédito: Cuartoscuro

Luego de los severos actos de violencia que se han registrado en el estado de Sinaloa, el periodista Carlos Loret de Mola recordó que debido a ello, se orilló al gobernador Rubén Rocha Moya a suspender el Grito de Independencia, así como las clases.

“En Culiacán no va a haber festejos públicos para conmemorar la Independencia, la fiesta más importante para los mexicanos quedó cancelada ante una realidad que el presidente, el gobernador y todo el oficialismo de Morena han tratado de esconder y minimizar”, expuso en su programa noticioso del medio Latinus el pasado jueves por la noche.

Sin embargo, dijo que la realidad les ganó, “se les estrelló en la cara, ya no pudieron seguir diluyéndola con pura saliva, con puro discurso, y hoy, por cuarto día consecutivo, Culiacán amaneció con balaceras y narcobloqueos, enfrentamientos que se atribuyen a la fractura del Cártel de Sinaloa, después de que su líder histórico, Ismael El Mayo Zambada fue secuestrado y entregado a Estados Unidos por el hijo de su otro líder histórico, Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán”.

Recordó que esto sucedió el pasado 25 de julio y desde esas fechas se anticipaba una guerra entre Los Chapitos y La Mayiza, como se conoce a las dos facciones del cártel. “En el gobierno no armaron ningún plan para frenar el previsible recrudecimiento de la violencia, y si el gobierno federal no hizo nada, menos el gobierno estatal, encabezado por el morenista Rubén Rocha, políticamente anulado después de un triple golpe: en el secuestro del Mayo asesinaron a su principal rival político. Su Fiscalía hizo un montaje para simular que ese rival político había muerto en un asalto, y en su carta, el Mayo Zambada aseguró que se iba a reunir con él”.

Señala que si con el secuestro del Mayo el 25 de julio se veía venir la violencia en Sinaloa, con la carta del Mayo, el 10 de agosto, denunciando traición ya no quedaba duda lo que sucedería. Asegura que el gobierno tuvo tiempo para prepararse y hacer un plan para preparar a la población, sin embargo, el presidente, que es el principal responsable de combatir a los cárteles, y el gobernador Rocha Moya, quien ha sido señalado por pactar con los narcos, optaron por minimizar el problema y confiarse.

“Tuvieron mes y medio para prepararse, ¿Y qué hicieron? Los refuerzos militares en Sinaloa apenas llegan a mil 300 soldados: mandaron 200 el 26 de julio, 400 el 28 de julio, 600 el 19 de agosto, y 100 ayer. Mil 300 en total. Para que me entienda, cuando se calentó el estado de Guerrero, había 11 mil soldados desplegados, en Sinaloa hay mil 300″, expuso.

Aseguró que lo que se está viendo es cómo el Estado mexicano está claudicando ante el poderío del narco, con un presidente urgido en decirle al Mayo Zambada que él no tuvo nada que ver con su detención.

“Con un gobernador bajo sospecha, la estrategia ha sido tratar de normalizar todo: que se suspendan las clases; que se suspenda el transporte; que cierren los negocios; que la gente se refugie en sus casas; que no salgan; que las calles luzcan vacías; que haya narcobloqueos; que haya patrullajes ostentosos del crimen organizado, normalizar todo, hacer como que no es para tanto, como que no pasa, como que no importa, hasta que se sale de control. Suspender la fiesta del Grito solo confirma la incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad de los ciudadanos, y el miedo, el enorme miedo que tienen las autoridades que en esto del narco están bajo sospecha”, concluye.