AMLO agradece a legisladores por aprobar la reforma al Poder Judicial: “festejaremos con barbacoa antes de irme”

Mexico's President Andres Manuel Lopez Obrador addresses the media in his daily press conference at the National Palace, after Mexico's Senate approved a judicial reform, in Mexico City, Mexico September 11, 2024. Mexico Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su agradecimiento a los senadores y diputados que votaron a favor de la reforma al Poder Judicial, de los cuales la gran mayoría pertenecen a la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM), la cual su gobierno presentó en febrero pasado para que los jueces, ministros y magistrados sean electos por la ciudadanía.

En La Mañanera de hoy, el mandatario envió un abrazo a todos los legisladores que apoyaron la reforma, pues consideró que defendieron la iniciativa del Ejecutivo “con firmeza y sin titubeos”, confiando en que los morenistas y aliados “sabían que luchaban por una causa justa”.

López Obrador aclaró que ayer no se reunió con los legisladores, como se había previsto, para evitar que el encuentro se utilizara como argumento de que con la reforma “se estableció una dictadura”.

“Quiero mandarles a todas y a todos un abrazo fraterno, agradecerles mucho porque defendieron la iniciativa que mandó el Ejecutivo, lo hicieron con principios y con firmeza, sin titubeos, no se dejaron comprar ni intimidar, y sabían que se estaba luchando por esa causa justa, a todas y todos les agradezco por su comportamiento.

“Y no los recibí ayer, o llegamos al acuerdo de que no nos íbamos a ver, ahora para cuidar no solo el fondo sino las formas que la política es fondo y forma, y para qué dar motivos a que siga diciendo Krauze y Aguilar Camín gritando que ya se estableció la dictadura”, dijo en Palacio Nacional.

Sin embargo, el presidente anunció que antes de dejar el cargo, invitará a los senadores de Morena y aliados para celebrar e incluso, dijo que podrían desayunar o comer barbacoa.

“Antes de que yo me vaya los voy a invitar para reunirnos, en una de esas hasta desayunamos, comemos, una buena barbacoa, ya sea del Estado de México, de Texcoco, de Milpa Alta, algo para celebrar con ellos, también lo haría, lo tendría que pensar, con los diputados, por que son muchos”, concluyó.