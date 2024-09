¿Qué se celebra el 13 de septiembre en México? Esta es la historia detrás del Día de los Niños Héroes

El 13 de septiembre de 1847, los Niños Héroes resguardaron el Castillo de Chapultepec frente al asalto de tropas invasoras. (INAH)

El 13 de septiembre de 1847, apenas al amanecer, las tropas estadounidenses comenzaron su avance decisivo sobre el Castillo de Chapultepec en Ciudad de México. Menos de mil hombres, entre ellos cadetes del Colegio Militar, defendían el histórico recinto. La batalla marcaría uno de los hitos más célebres de la resistencia mexicana, tuvo como protagonistas a seis jóvenes cadetes que más tarde serían conocidos como los Niños Héroes.

Estos son los nombres de los Niños Héroes, quienes eran cadetes:

Juan Escutia – 20 años

Juan de la Barrera – 19 años

Agustín Melgar – 18 años

Fernando Montes de Oca – 18 años

Vicente Suárez – 17 años

Francisco Márquez – 14 años

La guerra entre México y Estados Unidos (1846-1848) se encontraba en un punto crítico para los mexicanos. Para septiembre de 1847, los estadounidenses ocupaban todo el norte del país, controlaban puertos clave y se acercaban peligrosamente a la capital. El 12 de septiembre, un intenso bombardeo inició sobre Chapultepec, sede del Colegio Militar, preparando el terreno para el asalto final al día siguiente.

El 13 de septiembre, con aproximadamente 600 soldados en la subida y otros 250 dentro del castillo, la defensa mexicana se vio insuficiente ante la superioridad numérica y táctica del ejército invasor. Los soldados mexicanos, bajo el mando del General Nicolás Bravo, ofrecieron una feroz resistencia. En este punto decisivo, seis cadetes del Colegio Militar, desafiando órdenes superiores, empuñaron sus armas y se convirtieron en la última línea de defensa.

Aunque no combatieron solos, estos jóvenes destacaron por su valentía en un combate cuerpo a cuerpo contra los estadounidenses. La leyenda señala que Juan Escutia se arrojó envuelto en la bandera para que no cayera en manos enemigas, aunque esta versión es discutida y no hay evidencia concluyente al respecto.

La información almacenada y revisada por académicos, archivos históricos y medios de comunicación ha dado lugar a diversas interpretaciones sobre estos cadetes. Algunos de estos mitos sostienen que los jóvenes estaban borrachos o castigados, pero tales afirmaciones han sido refutadas. Los héroes sí existieron y murieron en batalla, aunque no fueron los únicos defensores del castillo.

La narrativa popular ha inmortalizado a estos seis jóvenes, pero la batalla implicó a muchos más combatientes mexicanos, incluyendo casi todo el Batallón de San Blas, cuyo comandante, el coronel Felipe Santiago Xicoténcatl, también pereció en la defensa.

La Guerra con Estados Unidos tuvo numerosos héroes, más allá de los Niños Héroes, incluidos líderes militares como el General Anaya y el coronel Lucas Balderas, así como la valiente sociedad civil que defendió su tierra con recursos limitados.

Este relato, más amplio y complejo de lo que la versión simplificada sugiere, refleja las múltiples capas de la historia y el espíritu de resistencia de México ante una situación adversa. Datos históricos en conflicto y múltiples interpretaciones han persistido en el tiempo, pero lo cierto es que este episodio sigue siendo un emblema del coraje y la dignidad del pueblo mexicano.

¿El 13 de septiembre es día festivo?

Los días deriados son considerados como no laborables por la Procuraduría Federal de la Defensa del trabajo, por lo que deberían ser descansos obligatorios, en caso de que algún trabajador sea requerido en sus actividades acostumbradas, deberá recibir un insumo económico conocido como pago doble por ese día.

Sin embargo, el viernes 13 de septiembre es una fecha histórica que no está contemplada como uno de los días festivos oficiales de asueto obligatorio, así que si trabajas en el Día de los Niños Héroes no recibirás ningún tipo de remuneración adicional.

Días festivos oficiales

El 1ro de enero

El 5 de febrero

El 21 de marzo

El 1ro. de mayo

El 16 de septiembre

El 20 de noviembre

El 1ro. de octubre de cada seis años, (la transmisión del Poder Ejecutivo Federal)

El 25 de diciembre

Y la fecha que sea determinada para la jornada electoral