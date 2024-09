Por violencia, EEUU emite alerta de viaje en 30 estados de México

Imagen de archivo de miembros del Ejercito Mexicano y de la Guardia Nacional que patrullan las principales en la Ciudad de Morelia en el estado de Michoacán (México). EFE/ Iván Villanueva

Autoridades de los Estados Unidos emitieron una alerta de viaje en 30 de las 32 entidades de la República Mexicana ante los distintos hechos de violencia que se viven en el país.

En su actualización anual de viaje, el Departamento de Estado destacó que los delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos en todas sus modalidades, son comunes y generalizados en México, por lo que emitió una serie de recomendaciones a sus ciudadanos y a sus empleados que laboran en territorio nacional.

Dijo que los viajes a empleados del gobierno estadounidense en ciertas áreas de México están prohibidos o restringidos, al tiempo que advirtió que los servicios locales de emergencia son limitados en algunos estados o en las ciudades principales.

Imagen de archivo de grupos especiales del Ejercito Mexicano que recorren una zona en la que domina el Cártel Jalisco Nueva Generación. EFE/Ivan Villanueva

“Los empleados del gobierno de los EEUU no pueden viajar entre ciudades después del anochecer, no pueden tomar taxis en la calle y deben confiar en vehículos despachados, incluidos servicios basados en aplicaciones como Uber y paradas de taxis reguladas. Deben evitar viajar solos, especialmente en áreas remotas. No pueden conducir desde la frontera entre los EEUU y México hacia o desde el interior, excepto durante el día dentro de Baja California, Nogales y Hermosillo por la carretera federal mexicana 15D; entre Nuevo Laredo y Monterrey por la carretera 85D, y entre Ciudad Juárez y ciudades del interior, como se indica en la sección de Chihuahua”, señala.

El gobierno estadounidense pidió a sus ciudadanos no viajar a los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, debido a los altos índices de delitos y secuestros que registran, al tiempo que solicitó a sus viajeros reconsideren cualquier viaje a Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Sonora y Chiapas, que empeoró la calificación de seguridad.

En tanto, dijo, tener precaución debido a la delincuencia al viajer a los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Hidalgo, Ciudad de México, Edomex, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

Civiles armados se enfrentaron en una gasolinera al sur de Culiacán. |Crédito: X/@michelleriveraa

Los únicos dos estados en los que se deben de tomar consideraciones normales al viajar son a los estados de Yucatán y Campeche.

Este anuncio se hizo el 6 de septiembre, días antes de que la violencia estallara en la ciudad de Culiacán donde las facciones del Cártel de Sinaloa: Los Mayos y Los Chapitos comenzaran una disputa interna ante el presunto secuestro y entrega a los Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada García por parte de su ahijado Joaquín Guzmán López el pasado 25 de julio.