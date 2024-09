Mayela Laguna destapa que “fumó mota” con Christian Chávez y Angelique Boyer en la época de Rebelde

Mayela Laguna aseguró en un audio filtrado que fumó 'mota' con Christian Chávez y Angelique Boyer (Foto: Instagram)

Mayela Laguna desató una polémica al revelar detalles comprometedores sobre las presuntas adicciones de dos integrantes de la extinta telenovela Rebelde. Según expuso la ex pareja de Luis Enrique Guzmán en un audio filtrado, tanto Christian Chávez como Angelique Boyer habrían sido sorprendidos consumiendo droga en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

Esta revelación de Laguna ha capturado la atención de los seguidores del grupo musical RBD derivado de la telenovela dirigida por Pedro Damián. La declaración de Laguna fue difundida durante el programa En Shock, conducido por el periodista Jorge Carbajal.

En este espacio, Carbajal también abordó la historia y el funcionamiento del CEA, donde comentó que las clases en esta institución se llevaban a cabo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche.

“Resulta... ¿cuántos años tiene que empezó el CEA? El caso es que en ese lugar han estudiado los que ahora son protagonistas de las telenovelas. Es su primer gran paso, el que te autoricen entrar ahí. Es gratis pero tienes que tener muchas aptitudes físicas, y estar bonito o bonita”

Christian y Angelique participaron en la telenovela juvenil "Rebelde"

“Les daban las clases, pero además les daban hasta los vales para ir a comer al comedor de Televisa y todo, que se comía bien rico, por cierto. Muy consentidos. Ahí quien le ponía ganas le empezaba a ir muy bien porque de ahí empezaban a trabajar en unitarios, en programas de comedia, en ese tiempo Mujer, casos de la vida real”, añadió

En su intervención, Carbajal recordó que el CEA se encontraba en el edificio 6 del complejo de Televisa, e indicó que algunos alumnos subían a la azotea a consumir sustancias prohibidas después de un extenuante día de estudios. Este contexto le sirvió para dar paso al controversial audio en el que Laguna detalla un incidente específico.

“Nos estamos enterando que ese CEA, que es el edificio 6 que está hasta arriba, lo que sigue para arriba es la azotea y el helipuerto. Nos estamos enterando que dicen que ya en la tarde, ya que habían tomado clases, que los chamacos estaban cansados, varios se trepaban a la azotea a echarse su churrito”, dijo Jorge sobre el comportamiento de los alumnos.

El actor, productor y director del CEA, Eugenio Cobo, ha visto pasar generaciones de actores (Foto: Efe)

Mayela Laguna habría consumido marihuana con integrantes de Rebelde

En el citado audio, Mayela Laguna narró un episodio particular donde ella misma, junto a Christian Chávez y Angelique Boyer, fueron sorprendidos fumando marihuana en la azotea del CEA. Con respecto a esta vivencia, Laguna instó a “no rascar” en la información, pues podría generar más revuelo y exponer aún más a los actores involucrados, quienes formaron parte del famoso proyecto Rebelde.

La declaración fue presentada en 'El Shock'. |Crédito: En Shock

“Ay no, de Rebelde, ¿sabes por qué? En esa época estábamos bien chavitos todos, nos cacharon un buen de veces, una vez fumando mota a Christian Chávez, Angelique Boyer, a mí, en la azotea del CEA. No le vayan a rascar ahí, porque todo me rascan, no vayan a sacar eso y vaya a ser un pedo”, se le escuchó decir en el audio a Mayela Laguna.

Cabe destacar que se desconoce si Mayela Laguna estudió en el CEA o cuál sea el contexto de su polémica revelación.

Este escándalo emerge poco después de que se realizara una prueba de paternidad al pequeño Apolo, hijo de Laguna, para determinar si Luis Enrique Guzmán es en realidad su padre. Este cotejo de ADN era un evento muy esperado, pero la controversia que rodea a Laguna sigue aumentando, especialmente con la reciente filtración de los audios comprometedores.