Mañana violenta en Culiacán: reportan nuevas balaceras; esto sabemos

Ilustrativa. (Cuartoscuro)

La violencia en Culiacán continúa. Durante la madrugada de este 11 de septiembre, el sueño de cientos habitantes de la capital sinaloense se vio interrumpido a causa de inesperadas detonaciones de armas de fuego y presuntos ‘cañonazos’. Hasta el momento, se desconoce quiénes fueron los responsables o cuál fue la causa.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 4:30 horas de este miércoles. A través de X, antes Twitter, varios ciudadanos informaron que hombres armados a bordo de vehículos circularon por las calles realizando disparos al aire.

Según se informó, las detonaciones se registraron al norte de Culiacán, específicamente en las colonias Lomas del Sol, Lomas del Pedregal, Santa Fe e incluso en las inmediaciones del Jardín Botánico y las instalaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

“4:33 am y acaba de haber balazos quien sabe de qué arma por el Boulevard Las Américas, Lomas del Sol”, reportó un usuario.

“Me acaba de despertar una balacera fea por acá, para Los Dorados, tengan cuidado que andan por todas partes”.

“4:40 horas y se escucharon detonaciones por sector C.U en Culiacán. ¿Habrá sido hecho aislado o ya hay más en otras partes?”, preguntó otra persona.

Se escuchan disparos en el sector Lomas de Sol en Culiacán pic.twitter.com/8tr3MCGeH2 — crux1469 (@crux1469) September 11, 2024

Según describieron aquellos que despertaron a causa de las detonaciones, primero se escucharon “cañonazos” y después intensas ráfagas.

“Aquí en Culiacán los balazos son los nuevos gallos. 4:35 am se escucharon balazos, bazucazos o sabrá Dios qué tanto fue”.

Al corte de las 7:00 horas, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa aún no emite un informe sobre los hechos, por lo que se desconoce si se trató de un enfrentamiento entre grupos criminales o si fue un hecho aislado.

AMLO asegura que violencia en Sinaloa ha disminuido

Luego de los enfrentamientos armados entre presuntos miembros del Cártel de Sinaloa, específicamente de Los Chapitos y La Mayiza, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “ya está regresando la calma” a la entidad.

Durante la conferencia de prensa matutina del 10 de septiembre, el líder del Ejecutivo informó que se mantienen desplegados elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Decirle a los ciudadanos de Sinaloa y Culiacán que se está pendiente, hay elementos suficientes para garantizar la paz y la tranquilidad. Hasta ahora las cosas se están tranquilizando”, aseguró.

El presidente durante La Mañanera. (Cuartoscuro)

A pregunta expresa sobre si existe una relación entre la ola de violencia y la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, indicó que es “muy posible”.

“Pero, hasta el mismo señor Zambada escribió de que no era conveniente la violencia o algo por el estilo. No queremos violencia, nadie quiere la violencia, el pueblo de Sinaloa no merece la violencia”, agregó.