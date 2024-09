“Se puso el dinero en la entrepierna”: Addis Tuñón relata que fue hostigada sexualmente en su primer trabajo

Addis Tuñón y su esposo son padres de dos hijos, a quienes adoptaron hace tres años (Instagram/@addistunon)

Addis Tuñón es una reconocida periodista de espectáculos en México que actualmente participa en De primera mano junto a Gustavo Adolfo Infante. No obstante, aunque hoy en día cuenta con bastante prestigio, la famosa reveló que en su primer trabajo fue hostigada sexualmente por una persona.

Fue durante una entrevista con Matilde Obregón donde reveló que el mundo de la farándula puede llegar a ser duro, no obstante, se mostró contenta de siempre haber sido fiel a sus valores.

¿Qué dijo Addis Tuñón?

“Llevo 25 años aquí en México dentro del medio. Lo he dicho siempre, llegar aquí con las piernitas cerradas está bien cañón porque nunca tuve que ceder a nada y eso me hace sentir bien orgullosa. No tengo que agachar la cabeza”, comenzó a decir.

La periodista relató que cuando comenzó a trabajar su situación personal era complicada, pues empezó desde cero e, incluso, pasaba periodos bastante fuertes de hambre.

Addis Tuñón actualmente trabaja en programas de Imagen Televisión (Foto: Instagram/@tunonaddis)

“Fue al principio. Fue horrible porque en ese tiempo yo tenía hambre, era mi primer trabajo y yo no tenía nadie. Había acabado de comer lo último que me quedaba. Como buena de rancho me traje mi barra de queso, pero no tenía más. Mi cuerpo ya no toleraba esa sopa instantánea que era mi única comida”, puntualizó.

Es por eso que ella estaba muy emocionada cuando estaba a punto de cobrar su primer sueldo, pero no se esperaba que la situación sería incómoda y violenta para ella.

“Esta persona se puso mi sueldo, que eran 6 mil pesos, a esa altura (en la entrepierna) y se hizo para atrás y me dijo ‘cóbrese’. Yo que era muy inocente y pueblerina, hasta yo lo entendí y lo que hice fue salirme a la banqueta a llorar de hambre porque yo no tenía para pagar la renta, para regresarme a mi casa y no tenía qué comer. Nunca cobré ese cheque”, comentó.

Addis Tuñón, en su proceso de intentar ser madre, fue amenazada por un sicario (YouTube/Imagen Entretenimiento)