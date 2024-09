“Perdón a Televisa”; Ricardo Peralta se disculpa EN VIVO por decir en ‘LCDLFM 2′ que no le debe nada a la empresa

(Cuentamelo ya)

Ricardo Peralta fue el séptimo eliminado de La Casa de los Famosos México 2024 y tras ver los momentos en donde despotricó contra Televisa mientras estaba en el programa decidió disculparse.

Fue durante una entrevista para Cuéntamelo Ya! donde las presentadoras le mostraron algunos clips. Entre ellos uno en donde después de un posicionamiento con Arath mencionó: “Es amigo de todos, lo pensé, pero dije: ‘¿Miedo a alguien le tengo? No ¿Le debo algo a alguien allá afuera? No”.

De igual manera, enseñaron otro instante en donde Peralta arremetía contra la televisora fuertemente.

“Sé lo protegido que está Arath en la empresa, pero me vale, yo nunca he tenido miedo, no tengo miedo a nadie y si ofendí a alguien en la televisora sepan que no me importa. Ya sólo quiero irme a mi casa, no quiero estar aquí”, puntualizó.

Ricardo Peralta se disculpa

Tras revivir dichos momentos, Ricardo se tomó unos minutos para mostrarse arrepentido y retractarse de lo que dijo.

“Una disculpa a la televisora, del mensaje anterior donde decía que no le debo nada a nadie, sí le debo la invitación. La verdad es que aprovecho este espacio para decirle a Televisa gracias por invitarme, a las personas que confiaron en mí”, señaló.

De igual manera, La Loba agradeció a todos los que se mantuvieron a su lado y reiteró sus intenciones de continuar mejorando y de hacerse responsable de todo lo que hizo y dijo dentro de La Casa de los Famosos México 2024.

Ricardo Peralta fue el séptimo eliminado del reality show, luego de la salida voluntaria de Adrián Marcelo. (El 5, YouTube)

“A todas las personas que me apoyaron, como le dije a Gali de las primeras cosas que pensé fue una disculpa a los que ofendí y también a las personas que defraudé. Pero sepan que aquí puro corazón y ganas de aprender”, comentó.

El influencer también se refirió a Endemol y le dio las gracias por la oportunidad de participar en el reality.