Ricardo Anaya denunció que el “oficialismo” hace “propuestas corruptoras” a senadores para votar a favor de la reforma

Ricardo Anaya denunció la presión contra legisladores panistas para avalar la reforma al Poder Judicial (Cuartoscuro)

Este domingo 8 de septiembre de 2024 comenzó la discusión de la iniciativa de reforma constitucional en materia de Poder Judicial dentro de las comisiones de la Cámara de Senadores. En el acto sostuvo participación el panista Ricardo Anaya, quien aprovechó su primera intervención para denunciar la supuesta presión del oficialismo para que tres legisladores de su grupo parlamentario se posicionen a favor.

En su primer turno como participante de la reunión de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN) afirmó que al menos tres de sus compañeros de bancada fueron contactados por legisladores del oficialismo para convencerlos de votar a favor de la iniciativa propuesta por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Yo no me atrevería a hacer esta denuncia si no tuviera conocimiento con circunstancias de tiempo, modo y lugar de, al menos, tres compañeras y compañeros senadores a quienes se les están haciendo propuestas corruptoras, por un lado, y por otro lado se les está acosando a través de las fiscalías estatales. Les pido respetuosamente que dejen a las senadores y senadores votar en libertad”, dijo.

Ricardo Anaya Cortés señaló la supuesta presión contra tres legisladores de su partido para votar en favor de la reforma al Poder Judicial por parte de Morena y aliados. Crédito: Canal del congreso

Cabe mencionar que, en la actualidad, el bloque parlamentario conformado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) cuenta con 85 legisladores. Para poder aprobar una reforma constitucional debería de contar con la mayoría calificada, es decir el respaldo de 86 legisladores.

En ese sentido, para asegurar la aprobación de la reforma en materia constitucional, según declaró Adán Augusto López Hernández, coordinador del grupo parlamentario de Morena, se acercó con legisladores de diversos partidos políticos, en especial del PRI, para intentar persuadirlos al aval del proyecto. No obstante, negó haber realizado ofrecimientos monetarios o amenazas.

“Nunca lo hemos hecho (ofrecer dinero o cargos a cambio del voto en el Senado). Hablando del PRI he platicado con algunos de ellos, hemos intentado convencerlos de la trascendencia histórica que sería apoyar la reforma judicial. (No les ofrecemos) nada”, declaró ante los medios de comunicación el pasado 5 de septiembre de 2024.

Moreno Cárdenas denunció lo mismo que Ricardo Anaya (Cuartoscuro)

Cabe mencionar que la declaración del tabasqueño tuvo lugar luego de los señalamiento realizados por el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas. Y es que el político originario de Campeche denunció la misma situación con integrantes del grupo parlamentario del que forma parte.

Ricardo Anaya destapa las tres supuestas trampas del Poder Judicial

Minutos más tarde, durante su intervención en el debate, Ricardo Anaya dio a conocer las tres “trampas” de la Reforma al Poder Judicial. Según su análisis, son situaciones que podrían posicionarse como contraproducentes en caso de la aprobación del proyecto.

En primer lugar, destacó la posibilidad de que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sea el ente que controle la preselección de los candidatos de diversos cargos en el poder judicial. “Morena tiene el control total de quiénes van a aparecer en la boleta. Esa es la primera trampa o el primer engaño”, declaró.

El senador panista arremetió contra la elección de jueces, magistrados y ministros, así como contra el Tribunal de Disciplina Judicial planeado en la reforma. Crédito: Canal del congreso

Por otro lado, apuntó que la enorme cantidad de candidatos y boletas podría abrumar a los votantes en entidades específicas. Para ello, uso el ejemplo de la Ciudad de México (CDMX) donde la ciudadanía podría enfrentarse a más de 2 mil candidatos. “El número de boletas va a hacer que ese ejercicio, lejos de ser un ejercicio democrático, sea un ejercicio de confusión”, declaró.

Finalmente, señaló el “superpoder” que tendría el Tribunal de Disciplina Judicial, situación que catalogó como la más grave. En dicho caso, se posicionó en contra de las facultades que tendría dicho tribunal pues “jamás las tendría otra autoridad en México”.