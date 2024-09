Se inunda Hospital del ISSSTE en Puebla y en redes lo comparan con Dinamarca | VIDEO

MEMES por inundación de hospital del ISSSTE en Puebla

“Conocido como IMSS Bienestar, éste sistema de salud pública ya es el más eficaz en el mundo, dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca, no, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca”, así el audio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ,que se escucha para acompañar un video que se viralizó en las redes sociales.

En el clip de 23 segundos se aprecia a varios trabajadores del Hospital Regional de alta Especialidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en Puebla, quienes en un amplio pasillo y una sala de espera, con jaladores de varios tamaños, jalan de un extremo a otro el agua que filtró luego de las fuertes lluvias que se registraron en la entidad.

Pese a lo lamentable del asunto, hubo quienes con MEMES en las redes sociales utilizaron éste hecho para burlarse de los dichos que una y otra vez repite el presidente en sus giras, las mañaneras y todo aquel evento al que asiste, y que al tomar la palabra o cuestionan respecto al sistema de salud pública federal presume y compara sus servicios con el mencionado país nórdico.

Mejor que en Dinamarca, Hospital de Puebla

“Como en Dinamarca. No, no, no. ¡MEJOR!”, manifestó @FinancieroM.

Memes, hospital de PUebla

““TIENE QUE HABER ALGO QUE SACARLE A ESE NUEVO HOSPITAL, BUSQUÉN, BUSQUÉN!! HAY QUE HABLAR MAL!!!”, @Meme503dCor.

Similitudes con Dinamarca

En su último informe de Gobierno, AMLO destacó la importancia del IMSS-Bienestar en 23 estados, asegurando que el sistema de salud mexicano supera al danés.

En el ámbito de la salud, hay una distancia abismal entre los servicios que se ofrecen en ambos países, pese a ello, estas son sus similitudes:

Financiación pública.

Duración de consultas.

Cobertura.

No subrogación de áreas operativas.

Unidades médicas públicas.

Causas de mortalidad iguales.

Órgano público descentralizado.

Los ciudadanos no pueden acudir al servicio de urgencias sin llamar antes al 112, su número de emergencia equivalente al 911 de nuestro país.

En el casos de los medicamentos los tiene que pagar el paciente hasta llegar a un límite determinado, una vez en ese punto, pueden acceder a un copago entre el Gobierno y la persona que los requiera.

Residentes inmigrantes indocomentados o visitantes también pueden acceder a los servicios de salud pero encargándose de pagarlos. El país europeo destina el 10.8% del Producto Interno Bruto (PIB) a su sistema de salud. de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), que contrasta con el 5.8% que se aprobó para éste año.

Hospital Regional de alta Especialidad ISSSTE, en Puebla se inunda, "Mejor que en Dinamarca" Crédito: X, @FinancieroM