Rocío Sánchez Azuara quiere invitar a Adrián Marcelo a su programa para confrontarlo: “Hay que ponerlo en su lugar”

Rocío Sánchez Azuara se ha caracterizado a lo largo de su trayectoria por conducir talk shows y, tras el polémico abandono de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos México 2024, la famosa confesó que estaría dispuesta a invitarlo a su programa en TV Azteca para poner en su lugar de ‘forma inteligente’.

Cabe señalar que el youtuber salió del programa de Televisa después de que en repetidas ocasiones utilizó la salud mental de Gala Montes para invalidarla, además de que le echó en cara la situación familiar que ella vive y amenazó a Arath de la Torre con revelar información sensible.

Esto se aunó a que muchas marcas que patrocinaban el reality comenzaron a fugarse tras argumentar que no estaban de acuerdo con todo lo sucedido.

Rocío Sánchez Azuara reacciona a LCDLF

Fue durante un encuentro con los medios de comunicación, donde la conductora fue cuestionada respecto a si era fan de La Casa de los Famosos. A esto, ella respondió que no es un show que siga de cerca y, por ende, no podía dar una opinión al respecto, pues sería infundada.

“Sería irrespetuoso porque no la veo y no la veo no porque no me genere curiosidad, sino porque no tengo tiempo”, puntualizó.

Al ser contextualizada un poco sobre la situación que ha sucedido en el programa y sobre la salida de Adrián Marcelo, Rocío desaprobó todo tipo de violencia contra las mujeres y personas.

“Sin embargo, si se dio un tema de misoginia, pues tache, porque yo no solamente soy defensora de los derechos de la mujer, sino de los derechos humanos. Creo que todos debemos ser respetados por igual y ya basta de ponernos etiquetas innecesarias, irrespetuosas, estas cosas suceden porque supongo existe bastante ignorancia en quien pudiera haber atacado a una persona, en este caso a una mujer. Tache”, señaló.

Algo que llamó la atención fue cuando se le preguntó a Rocío si estaría dispuesta a recibir a Adrián Marcelo a su programa. Así, aunque en un principio se mostró renuente, tras reflexionar un poco detalló que sería una buena oportunidad para decirle algunas verdades al influencer.

“Claro que no y luego menos después de lo que me dijiste... o bueno, sí, para ponerlo en su lugar y para hacerle preguntas inteligentes a ver si me las responde”, dijo.