Diablos ‘blanquea’ a Sultanes en la Serie del Rey; entra al top de equipos con más carreras en un juego

La noche del pasado jueves 5 de septiembre, los Diablos Rojos del México disputaron el segundo juego de la Serie del Rey ante los Sultanes de Monterrey, equipo que no se llevó un buen sabor de boca de la capital mexicana debido a que quedaron con la pizarra en 0 pues los locales terminaron su participación en el Alfredo Harp Helú con un resultado de 17 carreras anotadas.

Julián Ornelas -quien regresó tras recuperarse de una lesión-, brilló durante el segundo juego de la Serie del Rey 2024 con dos cuadrangulares y cinco carreras producidas, siendo una pieza clave en la abultada victoria de los escarlatas en la capital mexicana. Con esta victoria, los Diablos Rojos toman ventaja de 2-0 en la serie que se retomará en la ‘Ciudad de las Montañas’ a partir del sábado 7 de septiembre.

Ciudad de México, 5 de septiembre de 2024. , durante el segundo juego de la Serie del Rey 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol, entre los Diablos Rojos del México y los Sultanes de Monterrey, celebrado en el estadio Alfredo Harp Helú. Foto: Imago7 / Diego Padilla

De acuerdo con los registros históricos de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), esta victoria representa la diferencia más amplia en un juego de Serie Final o Serie del Rey y la blanqueada con mayor margen en la historia de la liga. En una actuación destacada desde el montículo, el lanzador venezolano Erick Leal, de 29 años, lanzó durante 6.1 entradas sin permitir carreras, concediendo sólo dos imparables, una base por bolas y ponchando a ocho bateadores.

El respaldo ofensivo para Leal llegó temprano, cuando los Diablos Rojos iniciaron un rally de cuatro carreras en la segunda entrada. José Pirela se embasó debido a un error de la tercera base de los Sultanes, Roberto Valenzuela. Luego, un doblete de Juan Carlos Gamboa dejó el escenario listo para que el dominicano Arístides Aquino conectara un cuadrangular por el jardín izquierdo, poniendo la pizarra 3-0. Julián Ornelas siguió ese ataque con otro jonrón por el jardín derecho, ampliando la ventaja a 4-0.

El avance ofensivo continuó en la quinta entrada con un rally de ocho carreras, impulsado por sencillos consecutivos de Robinson Canó, José Marmolejos y nuevamente José Pirela. Un elevado de sacrificio de Gamboa provocó la salida del abridor de los Sultanes, Tyler Viza. En su relevo, Alex Colomé fue recibido con un doblete productor de dos carreras por Ornelas y un sencillo de Diosbel Arias que añadió una más. En esta entrada, Canó selló la cuenta con un jonrón de tres carreras, llevando el marcador a 12-0.

Ciudad de México, 5 de septiembre de 2024. Jugadores de los Diablos Rojos del México en festejo de carrera, durante el segundo juego de la Serie del Rey 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol, entre los Diablos Rojos del México y los Sultanes de Monterrey, celebrado en el estadio Alfredo Harp Helú. Foto: Imago7 / Diego Padilla

A destacar, el aporte de Julián Ornelas no culminó ahí; conectó su segundo cuadrangular del juego en la sexta entrada con un corredor a bordo, terminando la noche con tres hits en cuatro turnos y cinco carreras impulsadas. La alineación escarlata mantuvo una presión constante sobre los lanzadores de los Sultanes, culminando una actuación histórica en el segundo juego de la serie.

Diablos entra al top de equipos con más carreras producidas

Desde el 2005 a la fecha, varios han sido los equipos de la Liga Mexicana de Béisbol con más carreras registradas durante un solo encuentro. Los Pingos, el equipo más ganador del denominado Rey de los Deportes, trasciende con la pizarra final del jueves 5 de septiembre. Los juegos que figuran entre los más relevantes son:

Saraperos a Pericos en 2010 con 21 carreras Tigres a Saraperos en 2005 con 19 carreras Diablos Rojos a Sultanes en 2024 con 17 carreras Toros a Pericos en 2017 con 15 carreras Algodoneros a Pericos en 2023 con 14 carreras Saraperos a Tigres en 2009 con 14 carreras

Ciudad de México, 5 de septiembre de 2024. , durante el segundo juego de la Serie del Rey 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol, entre los Diablos Rojos del México y los Sultanes de Monterrey, celebrado en el estadio Alfredo Harp Helú. Foto: Imago7 / Diego Padilla

Vaticinaron la ventaja rumbo a Monterrey

INFOBAE México tuvo a oportunidad de hablar con tres miembros del equipo escarlata. El capitán, Juan Carlos Gamboa, se mostró confiado de llegar a Monterrey con la ventaja tras aprovechar la localía.

“Vamos a vamos a tratar de controlar lo que podamos controlar lo que está en nuestras manos esperamos ganar estos juegos aquí en casa aprovechar la localía. Esperemos irnos con ventaja Monterrey este. Bueno, como te digo solo Dios sabe es el que tenga el control de lo que va a pasar, pero nosotros vamos a tratar de provocar el visual para que nos de ahí para poder lograr este campeonato”.

El capitán de los escarlatas confía en que al llevarse la ventaja de la CDMX, los juegos en Monterrey los favorezcan. | Crédito: Mayte Baena / Infobae México

Por su parte, Jesus Fabela, quien regresó al equipo tras recuperarse de una lesion, explicó cuál fue su sentir tras haber sido él quien marcó la carrera del gane ante Guerreros de Oaxaca, encuentro que los llevó a albergar por primera vez en el Estadio Alfredo Harp Helú la Serie del Rey.

“Feliz, feliz de poder anotar esa carrera, me recordó mucho algo que pasó en el 2014 similar con el ‘Coro’ Ortiz, entré igual. No me acuerdo si fue la octava que Ortiz se lastimó el tobillo (..) y me tocó anotar ese día la carrera del empate. Son sentimientos encontrados porque es un deja vu de lo que ha pasado hace muchos años y feliz de poder ser yo, y más que nada porque amo este equipo y es por lo que me preparo”.

El jardinero marcó la carrera que le dio el gane al equipo para disputar la Serie del Rey. |Crédito: Mayte Baena / Infobae México

Robinson Canó, una de las figuras más emblemáticas de la escuadra local, se mostró agradecido con la afición escarlata, no solo por el recibimiento, sino también por el apoyo que siempre se le da al equipo, uno que al parecer lo mantiene asombrado dado su paso por equipos de las grandes ligas.

“Lo importante ganar, o sea, aquí no, no me fijo en lo personal, lo individual, sino ganar (...) Para mí son uno de los mejores, ese gran apoyo diario es algo incondicional, me entiendes, es lo que nos motiva a nosotros a salir a dar los mejores de nosotros cada día. Se siente bien poder avanzar, poder estar aquí y nada, esperando el día de mañana”.

El exjugador de la MLB se mostró contento por el apoyo de la afición escarlata tras su llegada a Diablos y la disputa en la Serie del Rey. | Crédito: Mayte Baena / Infobae México

El tercer juego de la Serie del Rey está programado para el sábado 7 de septiembre en el Estadio Mobil Super de Monterrey a las 17:05 horas. Trevor Bauer será el encargado de abrir el duelo de serpentinas por los Diablos Rojos, enfrentándose a Stephen Tarpley de los Sultanes.