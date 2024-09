Ramiro Peña y Robinson Canó, los dos ex Yankees que se enfrentan en la Serie del Rey

Los campeones de la serie mundial hoy son rivales en la serie del Rey (Jesús Ávila/ Infobae México)

La final mexicana mejor conocida como la Serie del Rey iniciará este miércoles 4 de septiembre (aplazado) y se enfrentarán dos equipos históricos del béisbol en México, Los Sultanes de Monterrey y los Diablos Rojos de la Ciudad de México en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Además del campeonato, esta serie de partidos entre Sultanes y Diablos destacará por el reencuentro del mexicano Ramiro Peña y el dominicano Robinson Canó quienes son grandes amigos y conquistaron juntos la Serie Mundial en 2009 jugando para los New York Yankees.

Los ex yankees se conocen bien y ya llegaron a enfrentarse la pasada Serie del Caribe y en el anterior Juego de Estrellas celebrado en Veracruz.

La influencia de Canó en el juego del mexicano

El dominicano llegó a México en marzo. (EFE/ Isaac Esquivel)

Ramiro Peña no olvida su primera temporada con los neoyorquinos en 2009, donde reconoce que nada más llegar quedó impresionado con el nivel de juego del dominicano quién lo arropó en el vestidor y le dio consejos importantes para mejorar como pelotero.

“Ya lo he mencionado, es de los que más le he aprendido a Robinson Canó, me ha ayudado mucho, al principio de mi carrera me ayudó mucho, le agarré muchos tips, muchas formas de trabajar y yo sé que obviamente él es un jugador muy bueno”, dijo Peña en conferencia de prensa previa a la Serie del Rey.

Asimismo, Peña mencionó hace cinco meses que la carrera de Canó merece un gran reconocimiento en cuanto se retire, aunque el ahora jugador de los Diablos Rojos del México De 41 años ha descartado todos los rumores de dejar el bate y los guantes, lo cuál motiva al veterano mexicano.

“Yo creo que Canó ha tenido una excelente carrera la verdad de Salón de la Fama. Tantos días jugando este tremendo ser humano. Es igual cuando ves a alguien que ha jugado o ha tenido esa carrera, y tienes la posibilidad de verlo el día a día en una temporada, ahí en tu estadio, yo creo que a más de uno tiene que motivar”, mencionó el pelotero de los Sultanes en una entrevista para ESPN.

La exitosa carrera del veterano mexicano

Los campeones de la serie mundial hoy son rivales en la serie del Rey. (Cuartoscuro/EFE)

El originario de Monterrey cumplió el sueño de muchos aficionados del “Rey de los Deportes”, pues debutó con los New York Yankees en 2009, mismo año en el que se alzaría con el campeonato de Serie Mundial, y luego de 9 años en grandes ligas, el mexicano jugó en Japón y volvería a su país en 2018 para jugar con los Sultanes de su natal Monterrey donde ha ganado la Serie del Caribe y la Liga Mexicana de Beisbol.

Además, en el ámbito internacional ha representado a México en el Clásico Mundial y Juegos Olímpicos.

¿Rumbo al Salón de la Fama?

El beisbolista dominicano debutó en 2005 en los New York Yankees equipo donde destacó por 8 años y conquistó la Serie Mundial en 2009, A ello se suman sus ocho nombramientos al All Star, sus dos Guantes de Oro y su campeonato del Home Run Derby del 2011.

Después de salir del equipo de los Bombarderos, Canó continuó con su carrera como ligamayorista portando la camiseta de los Mariners de Seattle, los Mets de Nueva York, los Padres de San Diego y los Braves de Atlanta.

Actualmente es jugador de los Diablos Rojos de México desde marzo de 2024, donde nada más llegar ya ganó campeonato de bateo conquistado por el segunda base.