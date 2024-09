Quiénes son los amigos de Adrián Marcelo en el mundo de la comedia y la tv

Personalidades de Internet mostraron su apoyo para Adrián Marcelo Crédito: IG/mole82 IG/adrianmarcelo10

La salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos México causó comentarios divididos en redes sociales, pues mientras algunos lo defendían, otros aseguraban que abandonar el reality era la mejor decisión que había tomado. Además de sus seguidores, existió una personalidad de Internet que no dudó en compartir su sentimiento ante la noticia de ‘La Jefa’.

A lo largo de siete semanas, las actitudes del youtuber causaron todo tipo de reacciones en redes sociales, y aunque en la mayoría de los casos gran parte del público se pronunció en contra del regiomontano, hubo personas y celebridades de internet y TV que estuvieron a favor de su comportamiento dentro de la casa.

Semanas antes de que la controversia estallara por completo entre Adrián Marcelo y Gala Montes, personalidades como La Mole, Martín Ricca, El Temach y Franco Escamilla mostraron su apoyo al conductor regiomontano, pero tras el anuncio de su salida del exitoso reality show, Bandido Diamante, Callo de Hacha y Paulo Dybola se pronunciaron en redes sociales y dejaron ver el cariño que tienen por su colega.

Amigos de Adrián Marcelo de YouTube

Durante la madrugada del miércoles 4 de agosto, Adrián Marcelo abandonó La Casa de los Famosos México, noticia que se viralizó rápidamente en redes sociales y ocasionó todo tipo de reacciones, pero una de las más importantes fue la de Iván Erick Fematt Rodríguez, mejor conocido como ‘La Mole’.

(X: @lamolechida)

A través de su cuenta oficial de X, el youtuber mostró su cariño a su hermano y socio en Hermanos de leche. Por medio de una serie de mensajes, se puede leer el gran cariño que siente por el conductor regiomontano y el apoyo que le dará ahora que se reintegre a su vida cotidiana.

Sin embargo, no pudo evitar arremeter contra la producción de La Casa de los Famosos México, pues aseguró que con la salida de su amigo se había terminado la competencia: ““Se acabó el reality de La Casa de los Famosos”.

De igual forma, Bandido Diamante fue otro de los que no pudo evitar compartir su sentir en X: “Conocer a Adrián Marcelo me cambió la vida. No me alcanzan las palabras. Pronto nos vamos a reír de esto. Porque si no te quitan la risa, no te quitaron nada,” escribió el productor de Hermanos de leche.

A dichas muestras de afecto, se sumaron los polémicos mensajes de Callo de Hacha y Paulo Dybola, quienes dejaron claro que apoyaban a capa y espada al exconductor de Multimedios. Por su parte, Paulo escribió: “Hoy me bajo del barco del comandante, pero me subo al barco de mi amigo, abrazo a Adrián Marcelo.”

Mientras que de Hacha compartió: “Déjenme entiendo, ¿o sea que las marcas decidieron boicotear al influencer que ayuda a los discapacitados en sus videos para apoyar a la actriz que golpea a su madre en la vida real?

hermanos de leche/captura de pantalla

Sin embargo, así como existieron comentarios de apoyo, Franco Escamilla, quien recientemente participó con La Mole en su podcast y dejó entrever que apoyaba al conductor de 34 años, aclaró su postura y se deslindó completamente de Adrián Marcelo.

“Me empieza a llover ‘hate’ que porque yo soy amigo y apoyo a Adrián Marcelo, a ver ¿cuándo put** nos han visto a mí y a Adrián Marcelo juntos? Espero que la gente que me sigue, lo sabe, máximo respeto porque es amigo de mi compadre Iván (‘La Mole’), pero no somos amigos, ni tampoco lo estoy apoyando, ni a él ni a nadie,” dijo un par de días antes de la salida del famoso.