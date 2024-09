Qué pasará con el show de Adrián Marcelo en el Pepsi Center

Sus seguidores esperan que siga con sus proyectos en Internet (Captura de pantalla, Vix +)

La controversia tras la salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos México sigue dando de qué hablar, ya que algunos internautas se cuestionan qué es lo que pasará con el youtuber ahora que ya está en el exterior, pues aunque ya tenía en pie algunos proyectos, se especula que pueden cambiar drásticamente por la poca aprobación que tuvo del público.

De hecho, una de sus presentaciones más esperadas es la que realizará con Iván Fematt, mejor conocido como ‘La Mole’, sin embargo, debido a las críticas negativas que desató el comediante por su participación en el exitoso reality show, se dice que la venta de sus boletos ha bajado considerablemente, lo que podría significar uno de los golpes de realidad más duros a los que se enfrente Marcelo.

Qué se sabe sobre el show de Adrián Marcelo en el Pepsi Center

El hecho de que el exconductor de Multimedios haya decidido abandonar la casa entre comentarios que lo apuntan como el principal responsable de la pérdida de patrocinadores en la casa, han surgido diferentes dudas sobre su futuro entre los usuarios.

Desde hace unas semanas, comenzó a trascender la información de que Adrián Marcelo y ‘La Mole’ planean presentar su show Hermanos de Leche en algunos recintos importantes del país, uno de ellos el Pepsi Center; sin embargo, todo parece indicar que la polémica que causó en La Casa de los Famosos México lo está dejando muy mal parado en el público, pues se ha dado a conocer que la venta de boletos es demasiado baja.

Aunque para muchos no es novedad que el exintegrante no muestre éxito en otros proyectos, sorprende demasiado que pese a que su número de suscriptores aumentó considerablemente después de decidir salir del programa, las personas parecen no mostrar interés por su show.

Además, algunos internautas han comenzado a pedir que el lugar lance un comunicado cancelando el show, pues aseguran que no pueden dejar que se presente una persona cómo él frente a miles de personas. Hasta ahora, Pepsi Center no se ha pronunciado al respecto, y de acuerdo con las declaraciones de La Mole, todo sigue en pie.

Qué dijo La Mole sobre el show ‘Hermanos de leche’ con Adrián Marcelo

hermanos de leche/captura de pantalla

Horas después de que ‘La Jefa’ dio a conocer que el juego había terminado para Adrián Marcelo, el programa Vivalavi se enlazó con el mejor amigo del regiomontano para saber cuál era su sentir después de la noticia. En ese mismo espacio, también le preguntaron sobre el destino de la gira Hermanos de leche, a lo que respondió:

“Vamos a estar en Laredo, Pepsi Center, Pabellón M, en Guadalajara ya está la función completa, vamos por la segunda función. Hay un público que tenemos cautivo, que le gusta mucho esa comedia y va a ir a vernos. Obviamente que el público de televisión abierta, hay cierto público que no le gusta, y ese es el que no nos consume, sigue Hermanos de Leche,” mencionó el comediante.

Y agregó: “Seguimos igual, obviamente el público de Hermanos de leche no es el que ve La Casa de los Famosos, pero no pasa nada, y si no, nos ponemos a vender licuachelas, tortas ahogadas o algo. No pasa nada.”

Pese a que el creador de contenido aseguró que todo sigue igual, es importante mencionar que solo faltan mes y medio para su presentación, un tiempo significativo en el que se podrá definir si se sigue con lo planeado o se cancela la presentación.