Pensión del Bienestar: ¿Qué pasa si no retiras todo el dinero de la tarjeta?

La Secretaría del Bienestar asegura que los fondos permanecerán disponibles sin riesgo de caducidad (Cuartoscuro)

La Pensión del Bienestar es un apoyo económico dirigido a adultos mayores en México, con un depósito bimestral de seis mil pesos en la tarjeta del Banco del Bienestar. Sin embargo, muchos beneficiarios se preguntan qué ocurre si no retiran todo el dinero de su tarjeta.

Los beneficiarios se preguntan qué sucede si no retiras todo el dinero de la tarjeta de la Pensión Bienestar, por lo que es importante saber cómo los fondos depositados permanecen disponibles sin riesgo de pérdida y las implicaciones de no hacer uso del dinero en el plazo estipulado.

¿Qué sucede si no retiras todo el dinero de tu tarjeta?

No hay motivo de preocupación si no retiras la totalidad del dinero de tu tarjeta de la Pensión del Bienestar. De acuerdo a la Secretaría del Bienestar, los fondos depositados en tu tarjeta permanecerán ahí hasta que decidas retirarlos. No existe un riesgo de que el dinero se pierda o caduque; simplemente seguirá disponible para su uso en cualquier momento futuro.

Consecuencias de no retirar el dinero

Durante el tiempo en que el programa esté suspendido, como ocurre durante las vedas electorales, los beneficiarios que no retiren todo su dinero no enfrentarán ninguna penalización. El monto depositado en la tarjeta permanece accesible para los beneficiarios.

A pesar de la flexibilidad para retirar el dinero, muchos beneficiarios se preguntan qué sucede si no utilizan todo el monto disponible.

No obstante, es recomendable realizar algún tipo de movimiento en la cuenta al menos una vez cada dos bimestres para evitar posibles complicaciones relacionadas con la suspensión del programa.

¿Dónde puedes retirar el dinero?

El dinero de la Pensión del Bienestar puede ser retirado en cualquier sucursal del Banco del Bienestar sin comisiones. También es posible hacerlo en otros bancos y tiendas de autoservicio, aunque algunas de estas entidades pueden aplicar comisiones por retiro.

Además, la tarjeta permite realizar pagos directamente en comercios y compras en línea, proporcionando flexibilidad a los beneficiarios.

¿Qué apellidos y letras cobran su pago hoy jueves 5 de septiembre?

La Pensión del Bienestar para adultos mayores en México inició el pago correspondiente al bimestre de septiembre-octubre. Hoy, jueves 5 de septiembre, es el turno de aquellos cuyo apellido paterno comienza con la letra “C”.

Cómo saber si tienes derecho a la Pensión del Bienestar

Para verificar si eres beneficiario del programa, sigue estos pasos:

Ingresa al portal web de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores .

Selecciona el periodo en el que realizaste tu registro.

Elige el estado y el municipio donde te registraste.

Haz clic en “Obtener”. Se desplegará una lista con los beneficiarios por orden alfabético. Busca tu nombre para confirmar tu inclusión.

A pesar de la flexibilidad para retirar el dinero, muchos beneficiarios se preguntan qué sucede si no utilizan todo el monto disponible.

La Pensión del Bienestar busca garantizar un apoyo económico regular a los adultos mayores y facilitar su acceso a recursos esenciales. Mantente informado sobre las fechas y requisitos para asegurar que no te pierdas ningún pago.