¿No la vetaron? Mariana Echeverría regresa a ‘La Casa de los Famosos México’ para recibir a Adrián Marcelo

La Casa de los Famosos México ‘descuidos’: fans se burlan de Mariana Echeverría y Adrián Marcelo por mostrar demás (Fotos: ViX)

Mariana Echeverría reapareció en ‘La Casa de los Famosos México’ tras disfrutar de unas merecidas vacaciones con su esposo, Óscar Jiménez, y su hijo Lucca. La conductora asistió como invitada especial al programa que se transmitió el martes 03 de septiembre, donde se mantuvo al margen del escándalo que enfrentan sus compañeros del Team Tierra por su comportamiento.

El regreso de Mariana Echeverría al reality show no solo derrumbó las especulaciones sobre su supuesto veto de Televisa, también coincidió con la inesperada salida de Adrián Marcelo del reality. Hasta el momento se desconoce si los exintegrantes del Team Tierra se reencontraron tras cámaras, pues el youtuber abandonó las instalaciones durante la madrugada del miércoles 4 de septiembre.

(Vix)

¿Por qué Mariana Echeverría se peleó con Brenda Bezares y Paola Durante en LCDLFM?

Paola Durante asistió como invitada especial a ‘La Mejor FM’, donde reveló que atravesó por un complicado momento con Brenda Bezares y Mariana Echeverría en la quinta gala de eliminación del ’La Casa de los Famosos México 2024′.

De acuerdo con su versión de los hechos, todo comenzó cuando Brenda Bezares lanzó un comentario al aire sobre el comportamiento de Araceli Ordaz ‘Gomita’ en LCDLFM antes de su eliminación: “Pues cuando salga, se va a dar de topes por todo lo que ha pasado”.

Así fue su salida de 'La Casa de los Famosos'. Crédito: ViX

Esto incomodó a Mariana Echeverría, quien defendió a Gomita y se posicionó en contra de ‘los mensajes de odio’ en contra de cualquier persona. Incluso habría comentado que Brenda Bezares no podía criticar a nadie tras el escudriño público que ha enfrentado en los últimos 20 años por la muerte de Paco Stanley.

“Yo estaba en medio y empieza a decirle y a señalarla. Le dije: ‘El hate tú lo organizaste allá dentro contra Mario (Bezares) y contra mí, adentro fue un juego, afuera no te lo voy a permitir, discúlpame, pero yo no te lo voy a permitir porque ya nos hicieron demasiado daño como para tú sigas juzgando nuestra historia”, contó Durante.

Tras lo sucedido, Durante se acercó a la producción para evitar que la situación escalara a mayores, mientras que Mariana Echeverría supuestamente utilizó su teléfono celular para comunicarse con la producción y supuestamente rompió en llanto.

(YouTube: Yordi Rosado // Canal 5 // ViX)

Días después de que se destapó este supuesto enfrentamiento, Mariana Echeverría escribió lo siguiente en sus redes sociales: “Me gusta que hablen de mí, eso me demuestra que mientras yo vivo, ellos solo están mirando. Si los comentarios vienen de gente que no es un ejemplo a seguir, no cuentan”.