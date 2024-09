Mexicana prepara tacos en Alemania y le reclaman por no ser auténticos: “Yo sirvo los tradicionales”

La mujer compartió que una alemana le reclamó por no preparar auténticos tacos mexicanos. Crédito: TikTok/@andrea.krugerg

Una mujer mexicana compartió la desagradable experiencia que vivió en compañía de una alemana, quien la confrontó al decirle que los tacos que vendía no eran auténticos. Ante este suceso, la mujer decidió exponer la situación en redes sociales.

Fue a través de TikTok que la mexicana, de nombre Andrea, relató la desagradable discusión que mantuvo con una alemana que le aseguró tener años de experiencia comiendo alimentos tradicionales.

“Storytime de cuando una alemana me dijo que los mexicanos no sabemos hacer tacos”.

Andrea es una mujer que vende comida mexicana en Alemania, lo que le ha permitido tener contacto con personas de diversas nacionalidades. Sin embargo, en esta ocasión se enfrentó a una alemana que no resultó conforme con la manera en que le fueron entregados un par de tacos.

Según el relato de la mujer, una de sus compañeras de trabajo se encontraba preparando un taco de pollo que le había solicitado la alemana. Este alimento lo suelen preparar con guacamole y pico de gallo, por lo que al momento de entregárselo, la alemana comenzó a reclamar porque decía que estaba frío.

“Se empezó a quejar y yo dije bueno pues como yo soy la dueña, tengo que ir y atender. Entonces le dije se lo puedo calentar, pero la cosa es que ya tiene los acompañamientos, entonces calentar en el microondas no va a ser lo mejor, pero usted me dice”, comentó la mexicana.

Al respecto, la mexicana aseguró que la actitud de la alemana fue grosera, por lo que intentó tranquilizarse y proceder a calentar su alimento para evitar algún tipo de confrontación. Luego de calentarlo, Andrea le entregó el taco a la mujer y le solicitó que lo revisara para cerciorarse de que estaba bien.

“No quise sobre calentarlo, ¿sabes? Para que luego me diga: tu jitomate está todo achicarrado. Entonces me dice: qué es esto”.

La alemana preguntó a Andrea qué tipo de alimento era el que le habían entregado mientras movía el taco de forma extraña. Ante su cuestionamiento, la mujer le respondió que se trataba de un taco, además comentó que ya se encontraba enojada ante la actitud de la extranjera, pues habría preferido que le dijera que no le gustaba o que se lo cambiara por otra cosa.

“Me dijo pero esto no es hard shell, y yo cómo de hard shell, y me dice sí, los tacos son hard shell. Tengo 24 años de experiencia comiendo comida mexicana para saber que los tacos son hard shell”, comentó.

Ante la respuesta de la alemana, Andrea no pudo contener su enojo y le respondió de la misma manera al asegurarle que ella tenía 26 años de experiencia para decirle que esos no son tacos mexicanos, sino que se trataba de una versión extranjera.

“Si usted quiere ir a comer ese tipo de comida vaya a un restaurante aquí en Alemania, que hay muchísimos, que son mexicanos y te sirven hard shell, porque aquí yo voy a servir los tacos tradicionales”.

Por su parte, los usuarios de TikTok no dudaron en compartir sus opiniones respecto a la experiencia de la mexicana, quienes destacaron que hay extranjeros que creen que los tacos son como los de la gastronomía Tex-Mex.

“Mi peor miedo es que exista gente que crea que los tacos hard shell son tacos”; “¿Y no será que era americana? Cómo pueden confundir hard sheel con tortilla normal?”; “Deberías de poner un letrero que indique que ahí se venden auténticos tacos de México y un símbolo de prohibido el hard shell”; “Nunca he ido a un restaurante que diga que es mexicano y que el taco por defecto sea hard shell”; “La señora creyó que estaba frío el taco porque la tortilla no estaba tiesa”; “No soy de México ni necesito serlo para saber cómo son los tacos”, entre otros, fueron los comentarios.