Franco Escamilla niega tener una amistad con Adrián Marcelo: “Es amigo de mi compadre”

El comediante regiomontano desmintió todos los rumores que lo vinculan en una fuerte amistad con el exparticipante del reality show. foto: Jovani Pérez

Franco Escamilla, conocido como “El Diablo” del stand-up en México, ha dejado claro que su vínculo con Adrián Marcelo, el polémico youtuber que recientemente abandonó La Casa de los Famosos México, no es ni de lejos lo que muchos pensaban. Durante un episodio de su popular podcast, La Mesa Reñoña, el comediante rompió el silencio y se mostró visiblemente molesto con los rumores que lo vinculan como amigo cercano del ahora exparticipante del reality show.

En tono serio, el comediante regiomontano explicó que no tiene una amistad con Adrián Marcelo y que, en realidad, no lo apoyó durante su estancia en el reality show de Televisa. “Nunca he sido su amigo”, afirmó con contundencia, dejando en claro que cualquier insinuación sobre una relación cercana es simplemente errónea. Para demostrarlo, desafió a sus seguidores en redes sociales a encontrar una fotografía en la que apareciera junto al influencer.

Me empieza a llover ‘hate’ que porque yo soy amigo y apoyo a Adrián Marcelo, a ver ¿cuándo put** nos han visto a mí y a Adrián Marcelo juntos? Espero que la gente que me sigue, lo sabe, máximo respeto porque es amigo de mi compadre Iván (‘La Mole’), pero no somos amigos, ni tampoco lo estoy apoyando, ni a él ni a nadie.

(captura YouTube/ Chivas)

Curiosamente, Adrián Marcelo, sin estar al tanto de los comentarios de Escamilla, también habló sobre su supuesta amistad durante su estancia en La Casa de los Famosos. Marcelo reveló que, a pesar de lo que muchos creen, no tiene una relación personal con Franco Escamilla. Señaló que, en una ocasión, lo entrevistó para un proyecto, pero que su interacción no pasó de lo estrictamente laboral.

El origen de los rumores que relacionan a Escamilla con Marcelo es incierto, pero bastante se especuló debido a la buena amistad que ambos mantienen con Iván ‘La Mole’, así como a la reciente burla de Franco hacia Arath de la Torre derivada del posicionamiento de Adrián Marcelo.

Adrián Marcelo en 'La Casa de los Famosos'. (VIX)

De igual manera, es importante señalar que, las declaraciones del comediante regiomontano se dieron el pasado lunes 2 de septiembre, dos días antes de que el famoso influencer decidiera abandonar el reality show.