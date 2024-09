Fans de ‘La Casa de los Famosos’ acusan a Briggitte de ser una ‘pick me girl’ tras traicionar a Gala Montes: “No lucí mi outfit”

El acercamiento de la chica de 22 años con los hombres de Tierra la ha llevado a ser criticada por los fans de Mar. (ViX)

La gala del presupuesto generó un completo caos entre los habitantes de ‘La Casa de los Famosos México 2′ luego de que se mostrara en la sala un video de Adrián Marcelo atacando a las mujeres del reality. Pese a ello, para Briggitte Bozzo el enfrentamiento entre Gala Montes y el regiomontano no fue tan importante y llegó al grado de explotar y ponerse triste pues ya no pudo modelar su outfit.

Esto se dio luego de que Montes y Marcelo se confrontaran acusándose mutuamente de haber violentado uno al otro lo que eventualmente molestó a la venezolana de 22 años pues, desde su punto de vista, su compañera de cuarto no debió haber respondido a su contrincante de Tierra.

“Me está causando ansiedad. Los temas se están saliendo de control. Esto es un p*to reality, ya basta, por favor. Vivo aquí y la verdad me estoy hartando y la que se va a salir soy yo. Entonces, ya paren. Se están saliendo temas de control, o sea, aquí ya son teams diferentes y ya no se puede convivir tranquilamente y yo no puedo estar tranquila. Ya paren, por favor, se los pido. Se los pido con todo el corazón, esto no está divertido”, fueron sus palabras.

Sin embargo, lo que hizo enojar a la fanaticada de Mar fue cuando, luego de que Adrián Marcelo tachara a Gala Montes de estar “trastornada” haciendo llorar a la joven actriz, su amiga no acudió en su apoyo para intentar reconfortarla. Incluso, en un momento lamentó que habría desperdiciado su ‘outfit’ del día debido a las peleas.

La venezolana prefirió quejarse de la situación que apoyar a los miembros de su equipo. Crédito: ViX

Usuarios la tachan de ‘pick me girl’

A raíz de estas declaraciones y de varios comportamientos que Briggitte Bozzo ha tenido contra el cuarto Mar y apoyado a Tierra, internautas coincidieron en que la chica ha pasado de ser uno de los personajes más queridos a perder el cariño que le tenía le público por “traicionar” a su equipo.

Desde su punto de vista, luego de la salida de Gomita, Briggitte se vio mucho más cerca de Sian, Agustín, Ricardo y Adrián con quienes pasaba más tiempo del normal, lo que generó una inminente división que terminó por manifestarse este martes 3 de septiembre durante la noche de presupuesto.

Estas actitudes generaron el descontento del fandom de Mar y en redes sociales no han dejado de atacar a Bozzo con contunden tes mensajes:

“Este domingo debe salir la Brigi, prefiere andar tras los hombres que ser empatica con la única persona que la defendió en la casa! DAS ASCO”.

“Su pedorro sindrome de estocolmo, se enamoro de su verdugo... mar son 4 personas ya”.

“Vemos a una mujer que está más preocupada por enseñar su cuerpo y obtener la aprobación masculina que por defender a esa amiga que se buscó problemas por defenderte antes”.

“Lo que faltaba. Briggitte defendiendo a Adrián Marcelo. Qué asco de persona es Briggitte que le dio la espalda a quien la ha defendido”.

“Todo por lo que se defendió a Brigitte, hoy lo perdió. Nunca le das la espalda a una amiga, NUNCA. A Karime se sabe que no le gusta meterse en pedos, pero no dejó sola a Gala”.

(ViX)

¿Qué es una ‘pick me girl’?

Una “pick me girl” es un término de la cultura popular que se usa para describir a una chica o mujer que intenta destacar frente a los hombres actuando de manera que se percibe como inferiorizando o criticando a otras mujeres. Esta persona busca validación masculina mostrándose “diferente” a otras mujeres, generalmente al decir o hacer cosas que refuerzan estereotipos de género, o minimizando sus propios rasgos o comportamientos tradicionalmente femeninos para parecer más “relajada” o “accesible”.

Por ejemplo, podría decir frases como “No me llevo bien con otras chicas porque son muy dramáticas, prefiero tener amigos hombres” o “No soy como las demás, soy diferente”. El término se usa de manera crítica y muchas veces sugiere que la persona está perpetuando actitudes sexistas o antifeministas para ganarse la aprobación de los hombres.