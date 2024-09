Adrián Marcelo hace llorar a Gala tras encararlo; Karime se disculpa por no defenderla | VIDEO

La actriz enfrentó al youtuber y lo llamó misógino por los comentarios que ha realizado contra ella. (Captura de pantalla YouTube El 5)

Durante la gala del martes 3 de septiembre Diego Erice y Odalys Ramírez se conectaron con los habitantes de La Casa de los Famosos México 2 para platicar sobre los más recientes hechos dentro del reality. Fue entonces que la presentadora cuestionó directamente a Adrián Marcelo por la polémica declaración que lanzó en la gala de eliminación el domingo pasado.

El influencer fue salvado y al regresar con su equipo a La Casa (Ricardo Peralta, Sian Chiong y Agustín) soltó un polémico comentario: “Una mujer menos para maltratar”. Provocando la risa de sus compañeros. El videoclip rápidamente se viralizó en redes sociales provocando un gran revuelo, ya que fue calificado por internautas como una acción misógina y de violencia.

En un inicio Adrián intentó aclarar aquella declaración en televisión, sin embargo a la mitad de su discurso metió a Gala Montes a la discusión. El regiomontano señaló que se había tratado únicamente de una broma derivada de los posicionamientos de Arath de la Torre y la actriz.

Adrián intentó aclarar la polémica surgida durante la gala de eliminación, sin embargo, volvió a atacar a Gala Montes. (Captura de pantalla El 5)

“Es una completa ironía por la bajeza que sufrí por parte de Arath y de Gala al inferir que mi estancia aquí ha sido para maltratar mujeres, para violentarlas... Incluso Gala se atrevió a decir... para exhibirme que teme por la seguridad de sus compañeras”, dijo.

Se dijo acusado y difamado injustamente, “Lo de Arath y Gala fue una bajeza total porque pone en riesgo mi seguridad allá afuera. No es lo mismo hablar de un crédito fiscal que meterse con un movimiento”, indicó. Por lo que Gala Montes decidió alzar la voz y enfrentar a Adrián Marcelo quien arremetió nuevamente con el tema de la salud mental de la joven.

“Desde el día uno, incluso antes de entrar sabía a lo que venía con una mujer inestable, con todo respeto. Con una mujer que necesita medicarse tres veces al día para estar en competencia y bueno una disculpa a ti, y a todas las mujeres si lo tomaron como tal. Fue una broma”, aseguró.

Gala Montes encara nuevamente a Adrián Marcelo por comentarios misóginos. (X/@luis_gj)

“Sigue haciéndolo, sigue violentándome. Hablando cosas de mi enfermedad (...) Sigue metiéndose con esos temas. Es una persona misógina y no debería estar aquí Yo no inventé esos adjetivos, te los mereces. Y así como te los estoy diciendo yo, te los van a repetir muchas mujeres allá afuera porque hay todo un movimiento que me defiende y estás más seguro aquí que allá afuera”.

“Si tienes huevos, salte de esta casa, no los tienes. Lo que dices me lastima, haces daño a la gente. Eres pasivo-agresivo. (...) Ya te lo está exhibiendo la misma producción. Dices eso cuando se mueren 10 mujeres por feminicidios, no dices eso, se necesita tantito cerebro”, le respondió Gala a un Marcelo desesperado.