Una tikToker mexicana revela cómo los hombres árabes muestran interés real en el matrimonio | VIDEO

Con ayuda de su esposo árabe, la tiktoker mexicana explicó lo que buscan los hombres árabes en las mujeres. (TikTok / @laarabmexican)

En un reciente video viral de TikTok, la influencer mexicana Alejandra Ortega, acompañada de su esposo de origen árabe, Habibi, discutió un tema que ha despertado gran interés entre sus seguidores: cómo identificar si un hombre árabe está realmente interesado en casarse o solo está jugando con los sentimientos de una mujer.

Alejandra Ortega abrió el tema con una pregunta directa: “¿Cómo sabes si el árabe se quiere casar contigo y no está jugando contigo?”. Con la ayuda de Habibi, detallaron las señales culturales que podrían indicar si un hombre árabe está buscando un compromiso serio.

Según Habibi, una de las señales más claras de que un hombre árabe está interesado en una relación seria es su iniciativa para conocer a la familia de la mujer. “Primero el muchacho va a preguntar sobre su familia y dirección para ir a pedir la mano con su papá, o sea que va directo con la familia”, tradujo Ortega, subrayando la importancia que tiene la familia en las decisiones importantes en la cultura árabe.

Habibi añadió más contexto sobre esta tradición cultural: “Para que se vea que no está jugando con ella, el hombre árabe tiene que hablar con la familia, es sí o sí”. Esta declaración resalta que, en la cultura árabe, la seriedad de las intenciones de un hombre se manifiesta en su disposición a interactuar con la familia de la mujer, demostrando así su compromiso y respeto.

La creadora de contenido muestra el gran matrimonio que tiene con su esposo árabe. (TikTok / @laarabmexican)

Ortega, al traducir las palabras de Habibi, explicó que “la mujer va a saber que ese hombre no está jugando contigo, que no te está usando y que de verdad él te quiere. No solamente palabras, sino hechos, meja”. Con esta explicación, quedó claro que los actos son más importantes que las palabras en las relaciones amorosas en la cultura árabe.

El video también abordó cómo detectar si un hombre árabe está simplemente jugando. Ortega le preguntó a Habibi: “¿Cómo sabemos cuando el hombre árabe está jugando?”. Habibi respondió: “Cuando el hombre habla mucho, y agarra lo que tiene sin nada a cambio, o sea mana cuando tú le das lo que él quiso y ya ese hombre está jugando contigo”. Este consejo sugiere que si un hombre no muestra acciones consistentes con sus palabras y toma sin reciprocidad, es probable que no esté buscando una relación seria.

Finalmente, Habibi ofreció un consejo importante para evitar ser utilizada en una relación: “No le des todo lo que te pide al principio, porque después se va a ir. Nadie se va a casar contigo si le das tocho morocho”. Este consejo resuena como una advertencia para las mujeres de no comprometerse demasiado pronto, asegurándose primero de las verdaderas intenciones de su pareja.

En un viral TikTok, Alejandra Ortega y su esposo árabe detallan las señales de que un hombre árabe busca una relación seria y no solo diversión. Crédito: TikTok / Laarabmexa

El video de Alejandra Ortega y Habibi ha generado mucho debate en redes sociales, proporcionando un valioso vistazo a las dinámicas de las relaciones interculturales y ayudando a las mujeres a navegar en las complejidades del amor y el compromiso.