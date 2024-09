Pepe Aguilar prefiere a Carín León que a Christian Nodal; así habló del “enemigo” de su yerno

Pepe Aguilar sostiene una relación amistosa con Carín León (Foto: Instagram)

Pepe Aguilar ha generado revuelo en redes sociales tras una entrevista en Colombia en la que admitió su preferencia musical por Carín León sobre Christian Nodal, esposo de su hija Ángela Aguilar. La entrevista forma parte de su gira promocional y rápidamente se viralizó, desatando un debate en plataformas sociales sobre los gustos musicales del cantante.

Durante la conversación con “La Mega Colombia”, Pepe Aguilar, conocido por sus éxitos como Por mujeres como tú, compartió detalles sobre sus preferencias musicales al ser cuestionado acerca de los dos intérpretes sonorenses.

Aguilar reveló que, a la hora de elegir qué música escuchar, opta por Carín León, y no por su yerno, aunque tenga una buena relación con Nodal.

Carin León y Christian Nodal, ambos son considerados como dos de los más importantes expeonentes del regional mexicano actual (Instagram)

La revelación fue hecha mientras participaba en la dinámica ‘¿Qué prefieres?’, dirigida por la conductora Andrea Serna. Al ser consultado directamente sobre si prefería a León o a Nodal, Aguilar respondió con franqueza:

“Carín León por mucho y mira que me cae muy bien Christian, y se lo he dicho unas 20 veces, y Christian me dice ‘ay Pepe’ ya ves cómo hablan los de Sonora ‘¿cómo le voy a hacer para que me quieras más a mí, Pepe?”, expresó ante las risas de la conductora.

El hijo de los fallecidos Antonio Aguilar y Flor Silvestre añadió que aunque aprecia la música de Christian Nodal, se siente más identificado con Carín León, con quien mantiene una amistad.

Pepe Aguilar especificó que sólo conoce a Nodal "por su hija" (Foto Jose Breton/Invision/AP // IG: @nodal)

Por qué Pepe Aguilar prefiere a Carín León

Pepe explicó que esta preferencia se debe a que León pertenece a una generación distinta y tiene una propuesta musical diferente, mientras que Nodal es más joven. También mencionó que conoce a Christian principalmente por su relación con Ángela.

“Es que, Carín trae otro rollo, Carín es más grande, es una generación más adelante de Christian, Christian está más chavo y conozco más a Carín, a Christian lo conozco por mi hija ¿no? y porque lo contraté una vez, lo llevé de gira hace como 8 años”, explicó Pepe.

El clip de la entrevista ha tenido gran difusión en TikTok, superando las 2.1 millones de reproducciones. En los comentarios, seguidores y fanáticos discuten apasionadamente sobre cuál de los dos cantantes es el mejor, reflejando la influencia de Aguilar y la relevancia de ambos artistas en la escena musical actual.

El cantante explicó el porqué de su preferencia por Carín Crédito: La Mega Colombia

La entrevista y su viralización subrayan la influencia que tienen las opiniones de figuras reconocidas como Pepe Aguilar en la percepción pública sobre artistas emergentes y consolidados, resaltando una vez más el poder de las redes sociales para amplificar sencillas declaraciones hasta convertirlas en fenómenos mediáticos.

Carín León no tiene interés en grabar junto a Christian Nodal

Carín León, cuyo nombre real es Óscar Armando Díaz de León Huez, reafirmó recientemente que no tiene interés en colaborar con Christian Nodal, a pesar de que este último es uno de los artistas mexicanos más reconocidos a nivel mundial.

“No está en mis planes, no está en los planes de él, es irrelevante, yo hago duetos con amistades con gente que es mi amiga con gente con la que vibro con la que convivo”, dijo a Nelssie Carrillo.

Carín León no ha mostrado entusiasmo por colaborar con Christian Nodal (Foto: cuartoscuro)

Poco tiempo después, reafirmó su dicho en entrevista con El gordo y la flaca, lo que generó comentarios de que existen rencillas personales entre ambos sonorenses.

“No con mi compa Christian Nodal no [busco hacer alguna colaboración musical], no, no, la verdad no, no tengo comunicación con él. No, no, no, no, la neta no”, dijo tajante el cantante de La boda del Huitlacoche.