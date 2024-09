Mario Bezares recordó amenazas de Samuel del Villar, ex procurador de justicia, por muerte de Paco Stanley

Mario Bezares fue uno de los principales sospechosos de la muerte de Paco Stanley, según Samuel del Villar (Foto: Archivo)

Durante una reciente transmisión de La casa de los famosos México, Mario Bezares reveló un episodio delicado de su pasado. Según relató, fue amenazado hace años por el entonces procurador de justicia del Distrito Federal, Samuel del Villar, mientras se investigaba la muerte de Paco Stanley.

Bezares compartió su relato en un momento de apoyo hacia su compañero Arath de la Torre, quien había recibido amenazas de Adrián Marcelo en el contexto de una discusión dentro del show.

Mario Bezares, que en aquel tiempo tenía a sus hijos pequeños de solo 1 y 5 años, recordó con claridad las palabras de Samuel del Villar:

“El Procurador de Justicia me dijo que yo era una pinche hormiga, que agarraba el dedo y me hacía así, que yo no valía un carajo de nada y que nos iba a hundir. El procurador de justicia llamado Samuel del Villar, cabrón, y me le quedé viendo y le digo ‘Señor, yo creo que usted no va a poder con la justicia divina’. El wey se fue refunfuñando el cabrón, así me dijo ‘tú eres una pinche hormiga, y voy a desaparecer a tu familia, porque no eres nadie’”, contó.

El fallecido procurador fue pieza clave en la investigación del caso Stanley Crédito: Cuartoscuro

Este tenso episodio lo dejó profundamente afectado, no sólo por las amenazas directas sino también por la presión mediática que lo señalaba a él por la muerte de Paco Stanley, un hecho que cimbró la opinión pública en México.

Bezares relató que, a pesar de las amedrentaciones, se mantuvo firme ante del Villar y le respondió: “No creo que usted pueda contra la justicia divina, pero así me dijo: ‘Tú eres una pinche hormiga y voy a desaparecer a tu familia, te voy a aplastar porque no eres nadie’”.

Durante la conversación con Arath de la Torre, Bezares también recordó cómo mantuvo la compostura y evitó reaccionar violentamente ante los insultos y amenazas del procurador.

“Le dije: ‘¿Qué me vas a hacer, me vas a meter a la cárcel? Aquí estoy. ¿Me vas a mandar desaparecer? No te conviene’”.

El fallecido Procurador de justicia llegó a amedrentar a 'Mayito' Crédito: Televisa

Cabe mencionar que Samuel del Villar, quien fue una figura central en la investigación sobre la muerte de Paco Stanley, falleció el 20 de marzo de 2005 debido a un derrame cerebral en su mansión en Bosques de Las Lomas, en Ciudad de México.

En la serie de ficción ¿Quién lo mató?, que recrea y explora el caso de Paco Stanley, se abordan aspectos de la vida y muerte de Samuel del Villar, presentándolo confundido y solo, luchando por distinguir entre hechos e hipótesis en su relato.

Bezares utilizó este conmovedor relato para ofrecerle fortaleza y ánimo a Arath de la Torre, diciendo: “Mira dónde estoy yo y mira dónde está él. Y mis hijos chavos, Alan tenía un año, Alejandro tenía cinco, mis hijos bien chavitos y la gente diciendo pendejada y media, y sabes qué, yo soy Mario Bezares y mi familia hoy por hoy tiene una madurez porque nos hicieron fuertes”, remató.