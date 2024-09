Exhiben a Gomita en HOY por su supuesta licenciatura en Ciencias de la Comunicación; ella se justifica: “Mi papá me sacó de la escuela”

La conductora estuvo en el programa este martes 03 de septiembre. (IG: @programahoy)

Araceli Ordaz ‘Gomita’ asistió como invitada especial al programa ‘Hoy’ este martes 03 de septiembre para compartir un poco sobre su experiencia en ‘La Casa de los Famosos México 2024′ y responder algunas inquietudes sobre sus enfrentamientos con Gala Montes, su insistencia amorosa con Agustín Fernández y su amistad con el Team Tierra.

Fue en esta entrevista donde terminó de una vez por todas con los rumores sobre su preparación académica. Y es que en algún momento de la competencia mencionó que no se pelearía con Gala Montes porque supuestamente no tiene preparación académica y ella sí: ”Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, cómo me voy a pelear con alguien que no tiene papeles”.

La expayasita ha arremetido contra las integrantes de Team Mar en diversas ocasiones. Crédito: ViX

La conductora aseguró que en aquella ocasión mencionó que era licenciada a manera de sarcasmo, pues no concluyó sus estudios académicos debido a que supuestamente su padre hizo que abandonara la escuela para poder cumplir con sus proyectos profesionales como payasita junto a sus hermanos.

“Mi papá me sacó de la escuela para poder seguir trabajando y no soy licenciada en Ciencias de la Comunicación”, dijo entre risas.

Los conductores tomaron con humor esta situación, no obstante, aseguraron que buscaron la cédula profesional en cuestión y nunca la encontraron: “Nos cansamos de buscar la cédula, mana”.

Alfredo Ordaz asegura que su hija no estudió Ciencias de la Comunicación. YouTube: Multimedios

“Estudiaste seis semestres en la San Marino”, comentó otro conductor en referencia a ‘Patricia Fernández’, un personaje de la telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’.

Papá de Gomita explica por qué ella abandonó la escuela

Tras el escándalo que se desató en redes sociales por las declaraciones de Gomita, el señor Alfredo Ordaz concedió una entrevista para Multimedios, donde aseguró que Gomita quiso abandonar sus estudios académicos para trabajar como payasita.

“(Ninguno de mis hijos quiso estudiar). Ahora, hay que ser honestos, Araceli no sé de dónde saca sus ideas de que ella es licenciada en Comunicación, perdón, con problemas acabó la secundaria porque no aguantó el bullying de la escuela; la metí a una secundaría privada”, dijo.

Las conductoras principales del matutino no la entrevistaron. (Especial Infobae: Jesús Aviles)

Incluso, tachó a su hija de mitómana (personas que mienten de manera compulsiva) por varias declaraciones que ha lanzado a lo largo de su carrera y desmintió que Gomita tenga ancestros coreanos: “Luego le dicen que por qué tiene los ojos rasgados... ya dijo que porque es descendiente de coreanos (entonces es mitómana), ella se cree sus propias historias”.