Desliz de Mario Bezares confirmaría que tienen celular al interior de ‘La Casa de los Famosos’ | VIDEO

Mario Bezares en La Casa de los Famosos México 2024. (VIX)

En La Casa de los Famosos México 2024 los secretos no tardan en salir a la luz, y esta vez, el protagonista del escándalo es Mario Bezares, mejor conocido como “Mayito”. Durante una conversación con sus compañeros de la casa, Bezares cometió un desliz que ha generado controversia entre los seguidores del reality show. En medio de la plática, el conductor de televisión dejó entrever que tiene acceso a su teléfono celular, algo que va en contra de las reglas del programa.

La revelación ocurrió durante una charla que Mario Bezares sostenía con Gala Montes, Karime Pindter y Arath de la Torre. Según se pudo ver en la transmisión en formato 24/7 de ViX, en ese momento, “Mayito” mencionó que había visto su teléfono y consultado los resultados antes de la gala del lunes, algo que tomó por sorpresa a sus compañeros y generó una reacción inmediata.

El comentario de Bezares no pasó desapercibido para los espectadores, quienes rápidamente lo viralizaron en la plataforma X. “Hoy vi mi teléfono y vi todos los resultados”, dijo Bezares. Al percatarse de su comentario, intentó corregirlo afirmando: “Ya la cagué, no es cierto, no tengo teléfono, vi mi iPad que me regalaron”.

(Captura de pantalla)

Las expresiones de los otros participantes que lo acompañaban en ese momento fue de sorpresa y preocupación. Las caras de shock de Gala Montes, Karime Pindter y Arath de la Torre dejaron claro que el comentario de “Mayito” no solo fue un error, sino que también levantó sospechas de que quizás otros también tienen acceso a dispositivos móviles dentro de la casa, lo que iría en contra del reglamento.

Ante el posible error de Bezares, la producción de La Casa de los Famosos México 2024 decidió cambiar de cámara rápidamente, evitando que el tema se profundizara en la conversación. No obstante, el daño ya estaba hecho y los usuarios en redes sociales no tardaron en especular sobre las implicaciones de estas declaraciones.

El uso de dispositivos móviles está estrictamente prohibido en el reality show para garantizar que los participantes no tengan contacto con el exterior y puedan mantenerse lo más auténticos posible. Sin embargo, rumores de posibles filtraciones y uso de tecnología han rondado el show en esta temporada, y la revelación de Bezares ha echado más leña al fuego.

En redes sociales los internautas de inmediato reaccionaron de formas diversas. Algunos se quejaron y pusieron en duda la veracidad del concurso. Sin embargo, otros afirmaron que todo fue una mentira, ya que ni siquiera aquí afuera se pueden ver los resultados de las votaciones.

Redes explotan ante la supuesta revelación Crédito: ViX

“Lo bueno que no está arreglado que ganen los de Mar”, “Etiqueten a la productora y a Vix”, “Y las feministas falsas y los desviados diciendo que Adrián es el protegido”, “Me recordó al famosísimo Mayonesa Mccormick ay perdón Hellmans Hellmans”, “Millennial descubre las bromas”, “Aunque tuviera teléfono jajajaja los resultados ni se pueden ver! Nunca sabemos los porcentajes finales de las votaciones” y “Lo dice de mame no mames”, fueron algunos comentarios.

Por ahora, ni la producción de La Casa de los Famosos México 2024 ni Mario Bezares han dado declaraciones adicionales sobre el incidente. La situación ha dejado muchas preguntas en el aire, y los fanáticos esperan una respuesta que aclare si realmente existen accesos no autorizados a dispositivos móviles dentro del reality.